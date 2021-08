Atletas sobem ao pódio em competição nacional de Jiu-Jitsu

DA REDAÇÃO- Os atletas de Caratinga seguem colecionando medalhas representando o município. Desta vez, no Brasil Open de Jiu-Jitsu, três subiram ao pódio e um obteve a quarta colocação. A competição foi realizada na Vila Militar, na Arena da Juventude, no Rio de Janeiro, no último fim de semana.

Pela equipe Black Norte, Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro foi o 1° colocado na categoria Master 1 até 82 quilos (médio); Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano, classificou-se em terceiro lugar na categoria Master 1 até 76 quilos (leve) e Estefersom de Assis Azevedo foi o quarto colocado.

Dalton Camilo da Silva, atleta da Cindra Gold Team, competiu pela categoria Master 1 até 82 quilos (médio) e também subiu ao pódio, com a segunda colocação.

Os atletas contam com apoio dos patrocinadores Centro de Treinamento Caratinga, Lala Acessórios, Vila Chopana e Bolsa Atleta.