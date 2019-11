Atletas de CrossFit participam de evento em Coronel Fabriciano

DA REDAÇÃO- O CrossFit é uma modalidade de treinamento esportivo que alia exercícios funcionais que combinam força, resistência cardiovascular e respiratória, agilidade e flexibilidade entre si. São treinos de alta intensidade com tempo médio entre 40 e 60 minutos, levando o corpo ao seu extremo e desafiando seus limites. Em Caratinga, tem crescido o número de adeptos da modalidade e com isso a participação em eventos específicos, como é o caso dos alunos do Box 16 que no último sábado (23) participaram do evento “Opendinos 2019” que aconteceu no município de Coronel Fabriciano.

No evento, o Box 16 de Caratinga foi representado por dois trios. Na categoria Beginners (iniciante) contou com a participação das atletas Tatiene, Bruna e Dálila que ficaram com a terceira colocação de sete equipes participantes. Na categoria Scaled (iniciante adaptado) participaram os atletas Dirlei, Israel e Cleber que ao final do evento ficaram na quarta colocação de 15 equipes participantes.

A competição foi dividida em diversas provas que geram pontuações que são somadas, chegando assim, ao ranking final. O atleta Dirlei conta que a preparação para a competição começou há 40 dias e foi bastante intensa. O atleta ressalta o suporte dado pelo coach Mateus Lima durante a preparação da equipe, o que foi o determinante para a boa participação e o resultado final.