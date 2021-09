Atletas da Peteca de Caratinga são destaque em Liga dos Campeões no Vale do Aço

DA REDAÇÃO –Os caratinguenses Maycon Moreira, Rafael Mageste e Deivison Mageste participaram nesse último final de semana do torneio do circuito da Federação Mineira de Peteca, em Timóteo.

Cerca de 100 atletas de peteca de várias regiões do estado participaram do torneio, que foi realizado pela Liga dos Campeões de Peteca (PEC 250), sob direção do promotor Weberson Correa, o “Ebinho”, sediado pelo Clube Asseiti Sesi.

Pela Categoria PRO, seis duplas estiveram na disputa, incluindo 5 atletas do #Top10 do Ranking PEC: João Pedro (1), Lucas (2), Sérgio (6), Breno (7) e Abraão (9).

O evento conta com as Categorias PRO, 1ª classe, 2ª classe e 3ª classe. Com atletas de mais de 15 cidades de todo estado de Minas, contando com do Vale do Aço, Zona da Mata, Norte, e Região Centro-oeste.

Os atletas caratinguenses Deivison Mageste, Rafael Mageste e Maycon Moreira se destacaram jogando pela segunda classe da Liga, alcançando o vice-campeonato neste domingo (19).

“A peteca de Caratinga foi representada no pódio de um grande evento realizado no Vale do Aço”, avaliam os competidores.