DA REDAÇÃO- No sábado (27/11), a Equipe Black Norte participou do Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional 2021, em Vitória-Espírito Santo.

Estefersom Azevedo foi vice-campeão, na categoria adulto preta médio (até 82 kg). Já Emanuel Dias de Sousa Bello, 13 anos, também conquistou o vice-campeonato na faixa amarela, infanto-juvenil.

A equipe conta com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga e do nutricionista Davi Cathoud.