Atletas caratinguenses se destacam em competição de jiu-jitsu

DA REDAÇÃO – Atletas da equipe de jiu-jitsu “Cindra Gold Team” participaram de uma competição no estado do Espírito Santo, no município de Brejatuba, no último domingo (15) e garantiram várias medalhas, sendo a maioria de ouro. O evento esportivo contou com mais de 300 atletas inscritos e 20 equipes participantes.

A competição foi organizada pelo professor Marcos Couto, da equipe Spartacus. Os atletas da equipe “Cindra Gold Team” conseguiram conquistar o 5º lugar geral por equipes, mesmo estando com um número menor de atletas.

O professor Eduardo Cindra falou com orgulho do resultado alcançado por sua equipe. “Ver a equipe unida e tendo ótimos resultados foi muito gratificante. Fiquei orgulhoso da forma que todos trabalharam juntos e é isso que motiva o grupo. Acredito que, quando olhamos para o lado e vemos todos na mesma sintonia para lutar, o resultado sempre é positivo. Meus alunos lutaram com tranquilidade, estavam focados e felizes, isso é o que importa, é isso que cobro deles nas competições desde a primeira que participamos juntos”, destacou Cindra.

A competição em Brejatuba foi a estreia de Eduardo Cindra como faixa preta, que garantiu o ouro. Segundo o atleta e professor, a faixa preta é outro nível de dificuldade por existir mais possibilidades de finalização e por ter um tempo maior de luta, que é de dez minutos.

O professor fez questão de agradecer aos responsáveis por seu sucesso. “Gostaria de agradecer ao meu mestre João Andrade Batista, líder da equipe que pertencemos Andrade Team; e aos meus professores Otacílio Júnior e Filipe Vasconcelos por todos os ensinamentos e suporte. Agradeço a confiança e respeito de todos os meus alunos, parceiros de equipe e de treinos que sempre me motivam e ajudam a evoluir. Em especial agradeço aos meus pais por serem os principais responsáveis por todas as conquistas que já tive e tenho na vida, eles são meus maiores incentivadores e minha motivação”, concluiu o professor Eduardo.

==

COLOCAÇÕES DOS ATLETAS CINDRA GOLD TEAM

Eduardo Cindra – 1º Lugar faixa preta

Thales Nascif – 1º Lugar faixa marrom

Martinho Laia – 1º Lugar faixa marrom

Natanael Soares – 1º Lugar faixa roxa

Rogério Dias – 3º Lugar faixa roxa

Maria Eduarda Lanes – 2º Lugar faixa Azul

Robson Manacés – 1º Lugar faixa azul

Rosimeire Marçal – 1º Lugar faixa branca

Rosimary Castro – 1º lugar faixa branca

Andreia Manacés – 1º Lugar faixa branca

Lenildo Vieira – 1º Lugar faixa branca

Gleiton Souza – 1º Lugar faixa branca

Layene Monteiro – 1º Lugar faixa branca

Matthew Kruger – 3º Lugar faixa branca

Ranndolfo Silva – 1º Lugar faixa branca

Os atletas Layene Monteiro e Matthew Kruger são alunos do projeto de jiu-jitsu de Piedade de Caratinga