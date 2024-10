Atletas brilham no 5º Manhuaçu Open de Taekwondo

DA REDAÇÃO- No domingo (22/9), a Federação de Taekwondo de Minas Gerais – FTEMG juntamente com Reginaldo Garcia TKD realizou o 5º Manhuaçu Open de Taekwondo na cidade de Manhuaçu, no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad. Ao todo, mais de 250 atletas das cidadeS de Caratinga, Ubá, Engenheiro Caldas, Araxá, Governador Valadares, João Monlevade, Jeceaba, Coronel Fabriciano e Manhuaçu participaram da competição.

Caratinga foi representada pelo técnico Mario Toledo Júnior e pelos atletas medalhistas de ouro Heitor Toledo categoria infantil até 48kg, Lara Nedes Messora Torres categoria mirim até 22kg, Diego Nunes Lima categoria cadete até 37 kg, Lorenzo de Souza Mendes categoria mirim até 26kg; medalhistas de Prata Yasmin de Souza Mendes categoria fraldinha até 18kg e medalhista de Bronze: Samuel Viana Cardoso categoria infantil até 39kg.

Segundo o técnico Mario Toledo Junior, o momento é de comemorar os resultados. Por trás desse grande resultado existe um trabalho árduo e muita dedicação dos atletas.

O técnico Mário Toledo Junior e sua equipe são apoiados pela Prefeitura Municipal de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta de Caratinga.