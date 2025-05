Atleta se prepara para primeira maratona

DA REDAÇÃO- O atleta caratinguense Carlos Anacleto começou 2025 com foco total em um dos maiores desafios de sua trajetória: a sua primeira maratona, que será realizada no mês de junho na cidade do Rio de Janeiro. Com treinos intensivos e uma rotina de dedicação, ele se prepara para enfrentar os 42 km da tradicional prova.

Carlos é um dos beneficiários do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura Municipal de Caratinga, um incentivo fundamental para atletas locais que buscam crescer no esporte e levar a representatividade da cidade para diferentes partes do Brasil. Além do apoio público, o corredor também conta com o patrocínio da empresa Boachá, parceria que tem contribuído para o seu desempenho nas pistas.

“O balanço de 2024 foi muito satisfatório e só tenho a agradecer ao Bolsa Atleta e à Prefeitura Municipal de Caratinga pelo incentivo ao esporte, bem como ao meu patrocinador Boachá”, destacou Carlos, que colecionou bons resultados em corridas no último ano.

A temporada de 2024 foi marcada por conquistas e participações em importantes provas regionais e nacionais. Carlos alcançou pódios em diversas competições, demonstrando evolução constante e consolidando seu nome entre os principais corredores da região. Entre os destaques estão: 5º lugar geral no Circuito Grupo Central – Timóteo; 3º lugar na categoria na Corrida dos Bombeiros – Ipatinga; 2º lugar na categoria na Corrida de Vermelho Novo; 2º lugar na categoria na Corrida Night Run Jovem Pan – Ipatinga; 2º lugar na categoria na Corrida Senhor do Bomfim – Ipatinga e 2º lugar na categoria na Corrida da Padroeira – Ibapa.

Carlos também esteve presente em eventos de grande expressão como o Circuito Grupo Central (Ipatinga), a Meia Maratona de BH (Belo Horizonte), a Maratona do Rio de Janeiro (RJ)- 21 km, as 10 Milhas da Garoto (Vitória) e a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre (São Paulo), encerrando o ano com um currículo de peso.

Com os olhos agora voltados para o Rio de Janeiro, onde enfrentará sua primeira maratona oficial, Carlos Anacleto segue com foco e disciplina.