Atleta participa de corrida em Vitória

DA REDAÇÃO- O atleta Lúcio Henrique participou da Meia Maratona de Vitória, no Espírito Santo. A competição, realizada no domingo (12), teve largada às 6h30 no teatro universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e chegada na Praça do Papa.

A competição contou com a presença de 605 participantes no masculino. Lúcio ficou entre os 32 mais rápidos e mais preparados e foi premiado como a terceira colocação, por faixa etária, na modalidade 21 km. Ele completou o percurso com 1h e 36 minutos.