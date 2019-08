Atleta Marcos Toledo é campeão no Open Sudeste de Taekwondo

DA REDAÇÃO – No último final de semana, o atleta Marcos Toledo de Souza sagrou-se campeão do Open Sudeste de Taekwondo na Modalidade Kuirogui (luta), categoria faixa-preta juvenil até 68 kg. O evento foi realizado em São Jose dos Campos (SP) sob a chancela da Confederação Brasileira de Taekwondo – CBTKD.

O técnico Mário Toledo Junior ressaltou que a vitória na competição foi de grande importância, pois além de garantir 10 pontos no ranking nacional, já assegurou a vaga na disputa do Grand Slam 2020, no Rio de Janeiro. Nesta disputa, será eleita a equipe da Seleção Brasileira de Taekwondo das categorias adulto e juvenil. Marcos ainda disputará o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, no Rio de Janeiro, nos dias 13 a 18 de agosto.

Marcos e Mário agradecem o apoio do “Programa Bolsa Atleta” promovido pela Prefeitura Municipal de Caratinga junto com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, “se não fosse pelo benefício, seria quase impossível a participação nos campeonatos. Agradecemos também Dayvid Tionas (nutricionista) e Mauricio Gonçalves Pereira (fisioterapeuta) do Centro de Tratamento da Dor”.