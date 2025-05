Atleta leva Caratinga ao pódio e à reflexão sobre inclusão

Diagnosticada tardiamente com TEA 1 (Transtorno do Espectro Autista), Célia Rezende passou a competir na categoria PCD

A corrida de rua segue conquistando o coração dos atletas amadores em todo o país. Adepta do atletismo desde 2017, Célia Rezende vem representando o município de Caratinga com garra e determinação em diversas competições regionais e interestaduais — muitas vezes conquistando o lugar mais alto do pódio.

Célia é uma das atletas contempladas pelo Programa Bolsa Atleta de Caratinga, que oferece apoio financeiro para que esportistas da cidade possam ampliar sua participação em competições. O incentivo cobre despesas como inscrições, transporte, alimentação e hospedagem — gastos que costumam ser altos e muitas vezes limitam o desempenho de atletas amadores.

Integrante da equipe Boachá, Célia já está em preparação para uma das principais provas do país: a Maratona do Rio, onde disputará nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km. E não para por aí — o calendário de 2025 já está repleto de desafios, incluindo a tradicional Corrida de São Silvestre, em sua 100ª edição, competição que fecha o calendário anual de todos os corredores de rua.

Superação e inclusão

Além de suas conquistas nas pistas, Célia carrega uma história inspiradora de superação. Diagnosticada tardiamente com TEA 1 (Transtorno do Espectro Autista), passou a competir na categoria PCD (Pessoa com Deficiência). Desde então, utiliza o esporte como uma ferramenta de aceitação, empatia e inclusão social.

“O esporte sempre foi para mim uma forma de me sentir bem comigo mesma. Quando recebi o diagnóstico de autismo, confesso que me assustei e guardei por muito tempo. Mas trabalhando com educação especial, entendi que a aceitação é um divisor de águas. Ao competir na categoria PCD, percebi que muitas pessoas passaram a aceitar suas dificuldades e assumir sua identidade com orgulho. Ainda estamos longe da verdadeira inclusão, mas estamos no caminho,” compartilhou Célia.

Temporada 2024 de conquistas

O desempenho da atleta em 2024 é motivo de orgulho para Caratinga. Com participação em provas renomadas, Célia já soma pódios importantes e resultados expressivos. Confira:

Corrida dos Bombeiros – Ipatinga: 9º lugar na categoria

Corrida de Vermelho Novo: 2º lugar na categoria

Corrida contra a Polio – Ipatinga: 4º lugar na categoria

Corrida Central Farma – Timóteo: 3º lugar na categoria

Corrida da Garoto – Vila Velha (ES)

Corrida de São Silvestre – São Paulo

Maratona do Rio – Rio de Janeiro

Meia Maratona Internacional – Belo Horizonte

Sicoob nas Ruas: 1º lugar geral PCD

Corrida Senhor do Bomfim: 1º lugar na categoria

Corrida Jovem Pan – Ipatinga: 1º lugar na categoria

Corrida do Aço: 1º lugar geral PCD

Corrida 14º BPM: 4º lugar na categoria

Circuito Central Farma Noturno: 1º lugar geral PCD