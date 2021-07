Atleta de Jiu-Jitsu faz balanço de competições

Luiz Gustavo conquistou duas medalhas de bronze

DA REDAÇÃO- A Equipe Black Norte segue brilhando no Jiu-Jitsu. Desta vez, representando Caratinga, o atleta Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano conquistou duas medalhas de bronze.

A primeira participação se deu no Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu, promovido pela Federação Sul-Americana de Sport Jiu-Jitsu ligada à SJJIF – Sport Jiu-Jitsu International Federation. O evento aconteceu na Arena da Juventude, na Vila Militar, no Rio.

Luiz também se destacou no Campeonato Mundial, com a marca da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), ainda no estado do Rio de Janeiro.

O atleta conta com patrocínio do Centro de Treinamento Caratinga e Lala Acessórios.