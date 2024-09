Atleta de fisiculturismo morre aos 19 anos em SC: ‘Tinha um futuro brilhante’

Caso aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí, após o jovem sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa.

O atleta de fisiculturismo Matheus Pavlak, de 19 anos, morreu em Blumenau, no Vale do Itajaí, no domingo (1º), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. O enterro será nesta segunda-feira (2).

Matheus participava de competições da modalidade na cidade e na região. Ele é filho do 2º Sargento da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Joel Marcelino Pavlak, que também é professor de Educação Física do Colégio Feliciano Pires.

O helicóptero do Arcanjo 03 chegou a ser a acionado junto com o Serviço de Urgência e Emergência (Samu), mas Matheus foi encontrado morto em casa, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

A confirmação da identidade da vítima foi feita pelo Colégio Policial Militar de Blumenau, que lamentou a morte do jovem: “Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade”.

Nas redes sociais, o jovem mostrava a rotina de treinos e competições. Colegas e amigos usaram a internet para se solidarizar com a família do atleta.

“Um garoto espetacular que nos deixa cedo, uma fatalidade que nos pegou de surpresa. Tinha um futuro brilhante pela frente, um atleta de respeito. Deus tem seus planos, difícil de entender, falta palavras para dizer o peso que tem no meu coração”, escreveu o treinador Lucas Chegatti em uma rede social.

O velório de Matheus acontece desde a noite de domingo (1º) no cemitério São José. O sepultamento está previsto para às 16h desta segunda-feira, no mesmo local.

Fonte: G1