Atleta de Caratinga vence na primeira etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO – No último final de semana, a Federação de Taekwondo de Minas Gerais – FTEMG realizou a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo de 2019 na cidade de Itabira. O município de Caratinga tem sido representado pelo atleta Marcos Toledo de Souza e seu técnico Mário Toledo Junior.

Na ocasião, Marcos participou na categoria de até 68 kg e sagrou-se campeão da 1ª Etapa. O atleta e seu técnico contam com o apoio do programa Bolsa Atleta oferecido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Caratinga.

Caratinga já ganhou diversos títulos através de Marcos que, por sua vez, já recebeu muitos prêmios, tendo sido convocado para a seleção brasileira juvenil em 2018 e participado do Campeonato Mundial de Taekwondo na Tunísia.

Caso o atleta ganhe mais uma etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, representará Caratinga no Campeonato Brasileiro que acontecerá em junho no Rio de Janeiro.

Assessoria de Comunicação – Giulia Viotti