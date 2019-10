Atleta de Caratinga é vice-campeão mineiro de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO – Um calor de quase 40 graus provocando ondas de miragem, fumaça de queimadas por todo o Estado, o vento soprava quente em todas as direções, a pressão de decisão de campeonato – este era o cenário em Pará de Minas durante esse último fim de semana, na Final do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo. Mas nenhuma dessas intempéries foram suficientes para atrapalhar o desempenho do atleta Wilson Ferreira de Moura, de Caratinga.

Pelo segundo ano consecutivo Wilson conquista o vice-campeonato Mineiro de Tiro Esportivo, na modalidade Olímpica de Pistola de Ar, uma das mais difíceis provas dentre as outras, pois exige muita concentração e precisão.

O atleta representa o município nas competições, recebendo o apoio do Bolsa Atleta de Caratinga.

O Campeonato Mineiro é organizado pela Federação Mineira de Tiro Esportivo e reúne mais de 130 atletas de mais de 30 cidades de Minas.

PROJETO TEAR

Além de atleta, Wilson também é coordenador do Projeto TEAR – Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento, desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, de Manhuaçu.

Nessa temporada o Projeto conquistou o tricampeonato mineiro de Tiro Esportivo com a atleta Brenda Pereira, de apenas 15 anos.

Brenda foi seguida pela sua mãe – Elizangela Pereira, que faturou dois terceiros lugares – na Carabina Olímpica e na Carabina Mira aberta.

Alessandro Trevizano, que disputou o mundial de tiro esportivo na África no mês passado, também alcançou dois pódios no Campeonato Mineiro, ficando em segundo e terceiro lugar na modalidade WRABF.

Ao todo o projeto traz pra casa seis troféus de títulos de Campeonato, elevando o nome das cidades e apoiadores que estão sempre juntos acompanhando o desenvolvimento dos atletas.

Agora os atletas treinam para a final do campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, que será realizado no mês que vem, no Rio de Janeiro.