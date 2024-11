Atleta de Caratinga disputará campeonato de Jiu-Jitsu em Portugal

Sem nenhuma derrota na faixa roxa, João Lucas Temporim está à procura de patrocínio para buscar pódio no exterior

CARATINGA- João Lucas Temporim, 20 anos de idade, uma das grandes promessas da nova geração do Jiu-Jitsu. Ele se prepara para um grande desafio, o Campeonato Europeu, que acontecerá em janeiro de 2025, em Lisboa/Portugal. Para isso, busca patrocinadores para seguir firme em sua jornada rumo ao topo do Jiu-Jitsu.

O atleta destaca que o Jiu-Jitsu entrou na sua vida aos 9 anos de idade. “Era criança, precisava praticar algum esporte, porém, aos 15 anos que engrenei mesmo de forma competitiva. Minha primeira competição foi com essa idade e eu já estava treinando com o Jean Chaves. Desde então, venho competindo todos os anos, sempre participando dos pódios e dando o máximo aí nas competições”.

A mais recente conquista de João Lucas foi no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, em Barueri, São Paulo. Agora, o foco é o Campeonato Europeu para abrir o ano esportivo de 2025. “Estamos preparando, então, o objetivo principal está sendo esse, por isso, a gente diminuiu o ritmo de idas às competições, até porque o valor acaba ficando caro”.

Ele também celebra as conquistas na modalidade. “Na faixa marrom ainda não tive um campeonato onde não peguei o primeiro lugar no pódio. Não tive uma derrota na faixa marrom e pretendo continuar assim até o final desse ano e quem sabe no Europeu também continuar em primeiro lugar no pódio. A luta mais marcante foi o Sul-americano de 2022, onde fiz cinco lutas e ainda acabei ganhando um cinturão do absoluto. Também teve a competição aqui de Caratinga, o Headshot, onde era faixa roxa e lutei contra um faixa marrom, acabei vencendo e foi uma competição muito marcante para mim também, até porque a equipe toda estava presente, família e é muito bom a gente ter e essa presença nas nossas competições”.

Para encarar os desafios, João Lucas tem a preparação física e nutricional. “Treino musculação, preparação física específica pro Jiu-Jitsu e treino Jiu-Jitsu todos os dias, de segunda a sexta. Alimentação, tenho meu nutricionista David Cathoud, que está fazendo minha preparação na parte alimentar e me acompanha e ajuda muito nessa questão”.

Antes do Campeonato em Portugal, ele ainda participará de duas competições, a Copa Leste, em 1° de dezembro e Inhapim Fight Show, em 7 de dezembro. “Será a primeira competição de lutas em Inhapim, vamos fazer a fim de arrecadar fundos para podermos ir pro Campeonato Europeu, sendo dois atletas daqui da região, um atleta de Inhapim e eu de Caratinga”.

Para o Campeonato Europeu, as expectativas são de uma grande oportunidade para se consolidar como um dos principais nomes da modalidade. “Praticamente a maior competição, estamos indo mesmo para buscar essa nova experiência e um pódio. Para custear as despesas estamos fazendo uma rifa e estamos também atrás de patrocinadores para nos ajudar a chegar nesse objetivo. Só de passagem gastamos R$ 6.800 de ida e volta e vamos ter ali o gasto do hotel, alimentação, porque o campeonato ocorre durante 5 dias. Vamos chegar lá três dias antes para adaptar com o clima”.

O TÉCNICO

O técnico Jean Chaves destaca a importância dos patrocinadores para que os atletas possam participar das competições. “O que o João Lucas está pedindo é uma coisa que deveria ser natural para o desenvolvimento de muita coisa dentro do nosso município. Um apoio para que ele possa representar o nosso município, dar exemplo para crianças. Nós mesmo temos crianças em um projeto ao longo desses 10 anos, o Jiu-Jitsu para Todos, atendemos aqui em Caratinga, Piedade de Caratinga e Inhapim, com meu aluno Flávio. Então, a importância do João participar numa competição dessa não é só pra vida dele. É para a vida de todas essas crianças, porque ele torna-se exemplo para elas. Isso que gostaríamos que os empresários, autoridades e poder público entendessem”.

Jean também destaca o talento de João Lucas e como ele vem se destacando. “Ele vem de uma série de vitórias em eventos. É um atleta que é referência já aqui na nossa região. Atleta de alto rendimento, de um nível muito alto que vai estar representando Caratinga e representando a nossa equipe assim como todas as nossas crianças. Peço o apoio, que vocês possam ajudar o nosso atleta a participar dessa competição que vai ser de suma importância pro nosso município”.

Em 2025, acontecerá a quita edição do Aberto de Jiu-Jitsu Cidade das Palmeiras, como já adiante Jean Chaves. “O maior evento de luta que a gente tem na nossa região, já se consagrou. Esperamos também o apoio, adesão dos empresários para que a gente possa fazer um evento ainda melhor. Está aí a importância do patrocínio, não só para um evento, mas para que o João Lucas possa ir lá representar o nosso município e, se Deus quiser, trazer uma vitória pra gente”.

APOIO

Quem desejar conhecer mais sobre o atleta pode entrar em contato através do perfil @treinadortemporim_bjj no Instagram.

Patrocínio e parcerias também podem ser apresentados pelo contato (33) 99955-5551.