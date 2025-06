Atleta de Caratinga completa sua primeira maratona

DA REDAÇÃO- O domingo, 22 de junho, foi de conquista para o atleta caratinguense Carlos Anacleto Ferreira, que completou, com excelente desempenho, sua primeira maratona oficial: a tradicional Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Foram 42,195 quilômetros percorridos em 3 horas e 7 minutos, o que revela toda a dedicação, disciplina e preparo do corredor.

Carlos celebrou a experiência com gratidão e entusiasmo. “Minha primeira maratona oficial, estou muito satisfeito por ter participado. Graças a Deus tudo certo, experiência bacana. Correr 42 km não é fácil, mas se estiver bem treinado, descansado, alimentação e hidratação certinha fica um pouco mais fácil”.

A performance é resultado de um trabalho contínuo de treinamento e do suporte que o atleta vem recebendo por meio de parcerias importantes. Carlos é um dos beneficiários do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, iniciativa que oferece incentivo financeiro e apoio a esportistas locais. Ele também conta com patrocínio da empresa Boachá, parceira fundamental no seu desenvolvimento esportivo.

Mais que uma conquista individual, a participação na maratona carioca é um marco para o esporte caratinguense. Carlos leva consigo o nome da cidade para grandes competições e já se prepara para novos desafios em 2025. Estão no radar do atleta provas tradicionais como as 10 Milhas Garoto, em Vitória (ES), a Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), e, para fechar o ano com chave de ouro, a 100ª edição da Corrida de São Silvestre, em São Paulo (SP).