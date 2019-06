Atleta da Korion é classificado para Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO- Um atleta da Associação Korion de Desportos, sediada em Caratinga, foi convocado para a Seleção Mineira 2019, na categoria cadete/faixa preta 1 DAN. Thairone Veras Barbosa, 14 anos, representará a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais (FTEMG) no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, no mês de agosto.

Thairone treina com o pai, Maikron Barbosa, faixa preta 2 DAN, na cidade de Manhuaçu, onde a academia Korion possui um núcleo. “É uma grande satisfação para todos nós da Korion termos um atleta na seleção para disputar um campeonato a nível nacional”, frisa a Korion.

Seu técnico e pai enfatiza que o garoto está intensificando os treinos para se destacar em sua primeira competição nacional. “A primeira de muitas, se Deus permitir”.