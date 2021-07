Atleta da Equipe Tiro Prático é ouro e prata em GV

DA REDAÇÃO- Caratinga segue se destacando no tiro esportivo. Desta vez, a participação foi na 1ª etapa do Interclubes de Silhuetas Metálicas, realizado em Governador Valadares, no Clube Alfa Team.

Participaram, além do clube Alfa, o clube Voraz da cidade de Itabira, clube CFA de Inhapim e clube (CNA) da Lagoa Silvana. Neste campeonato, a Equipe Tiro Prático, representando Caratinga, conquistou ouro na categoria Livre Hunter e Prata na categoria Rim Fire, com o atleta Edson Firmino.

A Equipe Tiro Prático conta com patrocínio do Bolsa Atleta.