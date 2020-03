Atividades de clube são suspensas parcialmente

CARATINGA- O América Futebol Clube também está adotando algumas medidas preventivas em relação ao Coronavírus e parte de suas atividades estão suspensas por tempo indeterminado.

O presidente Claudio Panza explica porque o clube decidiu tomar estas providências e quais setores sofreram alterações. “Essa semana, diante dessa explosão do Coronavírus, viemos acompanhando matérias, tentando entender e fazer a nossa parte, então chamei a diretoria para tomar algumas decisões, onde já decidimos fechar parcialmente, parar algumas atividades do clube, onde tenha mais aglomeração de pessoas, sala de danças, aula de balé, pilates, taekwondo. Tudo que tem contato, mais aproximação com as pessoas, onde não adianta se falar em álcool gel e nem lavar a mão porque está ali do seu lado, paralisamos a parte de esporte toda, as escolas de futsal e vôlei. E estamos aguardando, vendo o que vai acontecer, se realmente paralisa o clube todo”.

De acordo com Cláudio, apenas a área para piscina não está sofrendo alterações. Ele ainda não descarta a possibilidade de suspender completamente o funcionamento caso haja necessidade. “Nós aqui em Caratinga ainda não temos casos confirmados, mas precisamos evitar que alguém traga. Piscina térmica, não tem como fazer aula de hidro sozinho dentro da piscina então paramos a aula; paramos também natação, temos a terceira idade que é um grupo de risco. Área da piscina não, mas, se chegar ao extremo estamos preparados para tomar decisões e se necessário parar o clube”.

O DIÁRIO também fez contato com a presidência do Esporte Clube Caratinga que afirmou que está se reunindo para definir algumas restrições.