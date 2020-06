ATITUDE É PRECISO

Vale a pena: há coisas que você e eu podemos fazer para ajudar mesmo

Diariamente recebemos informações, e palavras de orientação, e de encorajamento. Mas é necessário administrar tudo o que recebemos – nem tudo nos ajuda.

Um dos últimos Whatsapp que recebi pretendia nos preparar para o pico, avisando que os próximos 30 dias serão os piores…

Imagino, por outro lado, que o seu precioso tempo é curto, curtíssimo, e sua paciência, pode estar no limite. Também, quem aguenta a enxurrada de informações de todos os lados – está demais mesmo! Estamos, chegamos ao pico, ou não? Ficar indiferente, “seja o que Deus quiser”. O que se pode fazer? Sem dúvida, temos de ser realistas.

Coloco abaixo seis ‘coisas’ que eu estou fazendo e passando para meus familiares e amigos. Aliás, pelo jornal, meu círculo aumentou – meu círculo de amigos, pessoas queridas, que eu não quero perder. Você é um deles! Por isso, CUIDE-SE, por favor:

1ª Coisa: Aumente sua imunidade

Em princípio, o único (?) problema de nosso corpo humano é a falta ou a imunidade baixa. Já ouvi dizer com esta observância poderemos viver muito mais do que as estatísticas comprovam.

A questão é como fazer isso, e a conclusão que cheguei é que há várias formas diferentes. Todas elas, porém nos levam de volta aos tempos em que a alimentação era mais saudável, quando as comidas “vinham da roça”, por isso, eram mais naturais, e entre os elementos principais estão o ALHO (CRU!), O LIMÃO, O AÇAFRÃO-DA-TERRA, e aquela ‘PITADA’ diária de 20 minutos do nosso SOL. Além dos EXERCÍCIOS, é claro.

Façamos então, todo o possível para aumentar essa imunidade, e gripe nenhuma terá acesso aos nossos corpos.

2ª Coisa: Confiar em Deus

Nem sempre estive “crendo” da forma que eu acho hoje ser a correta. Mas fé, o confiar em Deus, no Criador, foi impregnado em meu interior. As pessoas que me educaram em sua grande maioria tinham uma fé que fazia sentido, e por isso, ‘logica e automaticamente’, vou para o meu manual de fé – à Bíblia. Hoje de manhã meus olhos ‘bateram’ no Salmo 68, e aqui está um pequeno trecho que faz sentido para mim em tempos críticos:

18 Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros; recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada.

19 Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. 20 O nosso Deus é um Deus que salva; ele é o Soberano, ele é o Senhor

que nos livra da morte.

18 nos lembra do maior feito de Jesus, que foi Sua ressurreição há dois mil anos, quando obteve Sua e nossa vitória sobre nosso último inimigo – sobre a morte! (a Bíblia diz isso, na carta aos Coríntios!) e que antes de se despedir dos seus amigos mais íntimos, disse:

Não se turbe o vosso coração – crede em Deus, e crede também em mim. Na casa de meu Pai (Sua morada eterna!) há muitas moradas. Eu vou preparar lugar…

Por isso, ou crendo nisso é que já podemos agradecer a Deus – e é o que o versículo seguinte expressa. O autor do Salmo 68 (outra vez, Davi) tinha tido muitas experiências em tempos de muito perigo, mas seu Companheiro de todos os momentos tinha sido o seu Deus, a sua fé.

Não tenha vergonha – a fé é algo maravilhoso. Quanto mais você se abrir, tanto mais você receberá. E poderá passar adiante também!

3ª Respeitar seu corpo

Uma das coisas mais tristes é como há pessoas que acham que são ‘de ferro’ e até zombam de algumas medidas que nos foram impostas.

Sim, sem dúvida, nosso corpo humano é uma ‘máquina’ maravilhosa, e não podemos cansar de nos maravilhar com tudo o que já foi descoberto sobre ele. Contudo, a sabedoria adquirida nos diz que não podemos nunca exagerar. Se eu exagerar nos exercícios, ou na comida, ou na bebida, vai haver uma reação, algum tipo de consequência.

Por isso, mais do que nunca, precisamos gastar um pouco de tempo para ‘ouvir’ o que nosso corpo nos diz. Será que perdemos um pouco esta forma primária de comunicação: Você se lembra, ou sabe por que um bebê chora? Que exemplo mais próximo de cada um de nós: é que o corpinho dele está transmitindo algo que ele precisa, e ele está tentando transmitir para o adulto.

Nós, adultos, devemos ouvir nosso corpo; eu diria até que devemos “perguntar” nossos órgãos se os estamos tratando bem, da forma correta?! Quantas vezes já pedi perdão ‘por ter comido demais daquela feijoada’ deliciosa!

4ª Redobrar sua sensibilidade, consideração e respeito pelos outros

Sinceramente, isso me preocupa mais ainda. Fazer de conta que você tem saúde de ferro é uma coisa, mas por em risco a saúde do seu próximo – perdoe-me, mas isso beira a mal condenável.

Concordo: a sua vida é sua, e é você que ‘paga’ as consequências dos seus atos. Mas RESPEITE OS LIMITES. Você não precisa ser um jurista pra saber que sua liberdade acaba ali onde começa a do outro. Ademais, esse limite não fica tão distante assim, depende mais de como sua razão e consciência estão ‘calibradas’.

Seja sensível, considere seu próximo – TODOS SOMOS DE RISCO. Por isso, vamos respeitar um ao outro!

5ª Comunicar segurança, fé e alegria

Essa quinta ‘coisa’ é o meu alvo através desse veículo jornalístico que me honra muito concedendo este espaço.

A comunicação é tão importante, mas ela precisa ser FIDEDIGNA, respeitar cada indivíduo em seus sentimentos mais íntimos e secretos, mas também, transmitir alegria, esperança, que a vida é algo bom e que embora tenhamos dificuldades, dores, decepções, e mesmo, perdas, perdas de pessoas queridas, a VIDA CONTINUA.

Cara amiga, caro amigo, por favor, sinta-se abraçado através destas minhas palavras. Eu escrevo em primeiro lugar porque VOCÊ tem um valor indizível, e desejo profundamente que você seja muito feliz apesar das necessidades.

Que HOJE você tenha coisas boas pelas quais você possa estar grato também! (E todos os dias, não importa qual a dificuldade ou problema, SEMPRE há coisas boas, mesmo se às vezes é apenas o sorriso da enfermeira, ou a palavra animadora do médico!)

6ª- Servir ao próximo, mesmo quando você é o patrão dele

Por fim, um grande segredo da vitória em todas as circunstâncias é essa disposição de “tirar os olhos de nosso umbigo”, e ver o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor.

Ninguém melhor do que Jesus exemplificou isso perfeitamente, e também falou diretamente. Você se lembra de quando Ele disse que “aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o servo de todos”? Isto é, que esteja preocupado com o estado do seu próximo, seja ele da família, ou não?

Todos somos líderes em alguma área, seja em casa, seja no trabalho, na comunidade, no clube – você está pensando nos “seus” OUTROS, você está orando por eles, pela saúde deles, pela alimentação, pelo seu lugar de morada, de descanso? Além de orar, interceder perante Deus que está no controle de tudo e que continua fazendo milagres, tem tantas coisas que podemos fazer para o próximo: perdão, gratidão, emprestar dinheiro (sim, tem gente cujas reservas acabaram – você pode ajudar, ajude!).

Conheço uma comunidade que decidiu construir uma casa para uma senhora viúva, que nem membro é – que felicidade, no meio da pandemia!

Finalizando, preciso repetir mais uma vez: a violência NÃO TRAZ FUTURO, E NÃO TEM FUTURO. Suas promessas dificilmente se cumprem, além de promover ‘futuro incerto’ para alguns poucos – e, isso, por pouco tempo.

Que sua semana seja abençoada, e fique debaixo da proteção do Altíssimo!

Rev. Rudi Augusto Kruger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br