Atiradores de Caratinga doam sangue em Governador Valadares

CARATINGA – “Ajudar está no nosso sangue” é o tema da campanha que estimula e apoia a doação voluntária de sangue e de medula óssea por parte de militares do exército.

Devido à pandemia, os estoques de sangue diminuíram consideravelmente, e em alguns hemocentros do país o estado é bastante crítico. A doação de sangue só é possível graças à disponibilidade de pessoas que queiram ajudar e é preciso contar com a solidariedade da população para manter em níveis adequados os estoques nos hemocentros.

Com intuito de contribuir com a doação de sangue e salvar vidas, na manhã desta quarta-feira (26), vinte atiradores do Tiro de Guerra 04-003 (TG 04-003), de Caratinga, estiveram em Governador Valadares para fazer a doação ao Hemominas.

Segundo o chefe da instrução do TG, subtenente Wildsley, a normalidade do número de bolsas do sangue B+ no Hemominas é 153, e ontem havia apenas 15. “A situação está crítica e a população precisa ser conscientiza da importância da doação de sangue e medula”, afirmou Wildsley.

O tiro de guerra iniciou a campanha na semana passada, e provavelmente continuará durante o ano.

Com uma única doação, de 450 ml, até quatro pessoas podem ter suas vidas salvas, e essa quantidade é reposta no organismo em 24 horas.

REQUISITOS PARA DOAR SANGUE

– Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar autorizados pelos responsáveis, e idosos devem ter feito ao menos uma doação antes dos 61 anos);

– Pesar mais de 51 quilos e ter Índice de Massa Corporal maior ou igual a 18,5;

– Não estar utilizando medicamentos;

– Apresentar documento oficial com foto;

– Ter tido ao menos 6 horas de sono na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

– Não fumar 2 horas antes da doação.