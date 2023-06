Atirador de escola no Paraná é encontrado morto na prisão

O autor do ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina na noite de terça-feira (20). Dois estudantes foram mortos pelo homem de 21 anos no ataque de segunda-feira (19).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública não detalha as circunstâncias da morte do atirador. O órgão acrescenta que o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) “já instalou procedimentos internos para apurar o caso”.

Na manhã de segunda, o atirador foi à escola alegando precisar de uma cópia de seu histórico escolar. Ao entrar no local, ele disparou contra os estudantes e namorados Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, ambos de 16 anos.