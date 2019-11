Ateliê Científico busca promoção da pesquisa

Iniciativa aconteceu em diversas unidades da Rede Doctum

DA REDAÇÃO – O mês de novembro começou movimentado nas unidades da Rede de Ensino Doctum, com o início de mais uma edição do Ateliê Científico. A iniciativa busca abrir as portas da instituição para promover a pesquisa desenvolvida no ambiente acadêmico. O objetivo é apresentar à comunidade os diversos projetos em diferentes modalidades, incentivando os alunos a colocarem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula.

O sucesso do Ateliê Científico é resultado do esforço coletivo de toda a comunidade acadêmica, reforçando o compromisso da instituição em promover uma educação que transforma a vida dos alunos. Em Leopoldina, os trabalhos dos alunos de Administração e Direito foram expostos na Praça Félix Martins, no centro da cidade. O intuito foi levar os conhecimentos desenvolvidos na faculdade para além dos muros da instituição e impactar diretamente a comunidade local. Na vizinha Cataguases, o evento acontece no sábado, dia 30 de novembro, na praça Rui Barbosa.

Em Manhuaçu, foram apresentados mais de 25 trabalhos na área do Direito. Os discentes mostraram o quão importante é extrapolar os limites da sala de aula, expandir o conhecimento e aprimorar habilidades de oratória para se tornarem profissionais cada vez mais completos. Na Unidade de Caratinga, a edição do Ateliê contou com apresentações de trabalhos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia. Os resultados das pesquisas foram expostos no pátio da faculdade, onde os alunos apresentaram protótipos, maquetes e outros projetos que se destacaram pela criatividade.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, Alexandre Leitão, o Ateliê Científico busca colocar os alunos como protagonistas na produção acadêmico-científica. “Na área de robótica os alunos desenvolveram projetos bastante interessantes e únicos, a partir de pesquisas e inovações. Mais uma vez a Doctum cumpriu com êxito o objetivo do nosso projeto pedagógico, levar o aluno ao protagonismo da educação”.

Para o coordenador dos Cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil da Doctum Caratinga, João Moreira, as apresentações neste semestre tiveram um tom de empreendedorismo. “Além dos critérios técnicos exigidos pelos professores, houve um olhar diferente prevendo as tendências do mercado, como estudos específicos sobre os problemas de infraestrutura que envolvem a sociedade”. Para a aluna do 4º período de Direito, Roseana Linda de Souza, o evento foi uma oportunidade para agregar conhecimento em diversos campos de atuação profissional. “Além de nos ajudar a desenvolver nossa oratória e argumentação, devido à oportunidade de expor nossa pesquisa, fazendo com que nos tornemos profissionais diferenciados no mercado de trabalho”.

UNIDADES DO ESPÍRITO SANTO

O evento movimentou também as unidades localizadas no Espírito Santo. Na unidade de Serra, os alunos dos cursos de Administração, Direito, Enfermagem e Odontologia exibiram os trabalhos que foram desenvolvidos durante o semestre. Todos os projetos tiveram as orientações dos professores dos cursos. Na unidade de Vitória, os alunos de Direito exibiram banners com os resultados das pesquisas produzidas ao longo do semestre.

Na Doctum Vila Velha, os estudantes de Administração realizaram apresentação em Power Point e banner, ambos com foco na sustentabilidade, através de estudos em uma casa de acolhimento que abriu as portas para os alunos. Para fechar a programação do evento, as turmas fizeram suas apresentações referentes ao plano de negócio que desenvolveram. Segundo a coordenadora Acadêmica na Rede de Ensino Doctum, Keillen Gonçalves, o evento foi um sucesso. “Realizamos o Ateliê de forma unificada, envolvendo todos os períodos em um mesmo espaço. Isso gerou o envolvimento coletivo dos alunos, proporcionando maior integração entre os estudantes”.