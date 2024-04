Atacada por pitbulls, escritora Roseana Murray perde braço e orelha, e estado de saúde é grave

Vítima foi atacada na rua onde mora, em Saquarema, e levada de helicóptero para hospital em São Gonçalo. Segundo amiga, tutor dos animais vive em casa vizinha. Polícia investiga.

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, atacada por pelo menos três pitbulls nesta sexta-feira (5) em Saquarema, na Região dos Lagos, perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta da gravidade das mordidas.

Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e passou por cirurgias. Segundo a unidade de saúde, ele teve que amputar o braço direito amputado. O braço esquerdo foi reconstruído, assim como o lábio.

Segundo a comerciante Sandra Noleto, amiga de Roseana, durante o ataque a vítima foi arrastada por pelo menos 5 metros e teve o braço direito dilacerado.

Imagens feitas por moradores logo após o ataque mostram que a poetisa ficou com várias marcas de mordidas pelo corpo.

O tutor dos cachorros, que segundo moradores mora em uma casa vizinha, foi levado pela Polícia Militar para a delegacia de Saquarema, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Até a última atualização desta reportagem, o nome dele não havia sido divulgado.

Os animais foram levados para um lar temporário após ser feita a perícia no lugar do ataque.

Ataque durante caminhada matinal

Sandra e Roseana são amigas desde 2005. Sandra contou que a escritora tem o hábito de caminhar todos os dias de manhã. Nesta sexta, não foi diferente. Mas, por volta das 5h55, ela foi surpreendida e atacada pelos animais.

“Eu fui acordada pelos gritos de uma vizinha pedindo ajuda, porque a Roseana estava sendo atacada pelos cachorros. Eram três animais de uma casa que foi invadida há algum tempo. Quando eu vi, eles tinham arrastado ela e estavam comendo o braço”, contou Sandra.

De acordo com a amiga, Roseana gritava por socorro e estava sentindo muita dor. “Como ela foi arrastada, ela ficou com o braço atacado debaixo do corpo. Chamamos o Corpo de Bombeiros e, pela gravidade, eles a socorreram de helicóptero”.

Outros ataques

Sandra contou ainda que os animais que atacaram a escritora já haviam mordido outras pessoas na mesma rua.

“Não é a primeira vez que isso acontece. Outros vizinhos já fizeram registros de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua. Ele cria esses animais há muito tempo. Espero que a minha amiga saia dessa, porque ela saiu daqui muito mal. Além disso, esperamos uma resposta das autoridades para que esse cara seja punido.”

Lei exige guia e focinheira em pitbull

Desde 2005, a lei estadual 4.597 determina que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só circulem por locais públicos – como ruas, praças, jardins e parques -, sendo conduzidos por maiores de 18 anos, usando guias e focinheira apropriados.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais. Os animais ficarão em um abrigo da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema.

De acordo com dados do Hospital Estadual Alberto Torres, nas últimas três semanas 8 crianças e 2 idosos deram entrada na unidade atacados por cachorros.

Essas vítimas foram mordidas em Niterói, São Gonçalo, Magé, Araruama e Cachoeiras de Macacu. Duas crianças ainda continuam internadas. Ninguém morreu.

Obra

Roseana Murray nasceu em 1950, no Rio. Formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa, Universidade de Nancy, começou a escrever poesia para crianças no início da década de 1980.

Ela tem cerca de 100 livros publicados e recebeu prêmios como o da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

A poetisa também faz parte da Lista de Honra do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens (Ibby, na sigla em inglês), da qual a FNLIJ é representante. Roseana promove o incentivo à literatura e participa de saraus em outros estados.

A escritora é casada com o jornalista Juan Arias Martínez, de 91 anos.

