Assuntos financeiros no topo das reclamações dos consumidores

CARATINGA- As plataformas Consumidor.gov.br e Sindec registraram 1.503 queixas de consumidores de Caratinga, em relação produtos e serviços de janeiro a novembro de 2023. Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão foram os segmentos mais reclamados pelos consumidores.

As informações levantadas pelo DIÁRIO, reúnem dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), utilizado por Procons em todo o país – exceto do estado de São Paulo – e da plataforma Consumidor.gov.br, administrada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Consumidor.gov.br

Com 136, do total de 406 reclamações, o setor de bancos, financeiras e administradoras de cartão foi o mais demandado; seguido por provedores de conteúdo e outros serviços na internet; operadoras de telecomunicações; comércio eletrônico e viagens, turismo e hospedagem.

O índice de soluções foi de 92,31% para Programas de Fidelidade e transporte aéreo e 84,44% para provedores de conteúdo e outros serviços.

Os assuntos mais reclamados foram serviços na internet, crédito consignado/cartão de crédito e pacote de excursão/agência de turismo. Dentre os problemas mais reclamados, oferta não cumprida/serviço não fornecido/venda casada e dificuldade/atraso na devolução.

PROCON

Já no site do Sindec, utilizado pelo Procon, os assuntos mais reclamados foram banco comercial (24,85%), telefonia celular (18,06%) e telefonia fixa (9,58%).

A maioria dos atendimentos se deu por assuntos financeiros e telecomunicações, se tratando de cobrança indevida abusiva, problemas com crédito consignado e antecipação de financiamento.

A maioria dos reclamantes é do sexo feminino e tem idade entre 61 e 70 anos.