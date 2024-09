Associações participarão de novo debate com candidatos à Prefeitura

Evento será realizado no dia 30 de setembro

CARATINGA– O segundo debate com os candidatos à Prefeitura de Caratinga já tem data marcada: 30 de setembro e será transmitido, ao vivo, pelas redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA demais parceiros da iniciativa. Para este debate, um novo formato: serão dois blocos com os candidatos fazendo perguntas entre si e outro em que eles respondem a perguntas de cinco instituições sorteadas.

O sorteio das associações aconteceu na manhã de sexta-feira (20). Ao todo, 15 instituições aceitaram o convite dos organizadores do debate e encaminharam suas perguntas, sendo Pastoral da Ecologia Integral, Pastoral da Pessoa Idosa, Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga (Adefic), Movimento Amigos de Caratinga (MAC), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), protetoras de animais, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste Mineiro, Q-Arte Instituto Cultural Caratinga Afro, Associação Comercial e Industrial (ACIC), Núcleo do Câncer, Pastoral da Criança, Instituto Ver de Novo, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sindute/MG).

Participaram do sorteio, além dos veículos de comunicação, representantes da ACIC, Pastoral da Pessoa Idosa, Sindicato dos Trabalhados Rurais de Caratinga e protetoras independentes de animais.

Foram sorteadas e participarão do debate: Núcleo, Adefic, Apae, Pastoral da Criança e Pastoral da Ecologia Integral.

O DEBATE

O debate é promovido pelo pool de veículos de comunicação: Diário de Caratinga, Rádio Cidade, Rádio Caratinga, TV Sistec, Unec TV, Doctum TV e Jornal A Semana. O mediador, professor Eugênio Maria Gomes explica a proposta da iniciativa. “Decidimos que a melhor maneira de a população, de fato, fazer perguntas no debate seria através das associações, porque a população se agrupa e se reúne através delas. Essas cinco sorteadas poderão fazer perguntas ao vivo aos candidatos, por sorteio, na hora do debate. E as outras 10 serão nominadas, as perguntas serão lidas também, os candidatos tomarão conhecimento e com certeza depois vão procurar as associações para responder”.

Conforme professor Eugênio, trata-se de uma participação muito importante de 15 associações que trabalham com públicos distintos em Caratinga. “E que trazem a necessidade delas, a necessidade da população, através desses questionamentos, aos candidatos. E nós esperamos que os cinco estejam aqui presentes no dia 30 para poder responder a essas associações”.

INSTITUIÇÕES AVALIAM INICIATIVA

A protetora independente Riza Azevedo destacou a importância de dar voz às instituições. “Queria reforçar que as pessoas assistam o programa, assistam o debate, para que elas possam saber as condições dos candidatos, para que eles consigam entender o que é política. Isso é muito importante para nós. No primeiro debate, os repórteres, o mediador, foi superimportante, os candidatos extremamente educados, apresentando suas propostas. Somos mulheres e homens também, que nos unimos para tentar dar um melhor meio de vida aos animais. A maioria das pessoas tem bichinho em casa, sabe como é bom, educativo para a criança, o tanto que ajuda as pessoas deficientes. E muitas vezes não temos apoio, nós mesmos fazemos as nossas dívidas. Quero agradecer o grupo de veterinários em Caratinga, que são muitos, que nos ajudam, que deixam nossas notinhas lá enormes, até que a gente consiga ganhar fundos para pagar, fazendo pechincha, salgado, pedindo as pessoas, a gente é muito pidona. Queria que pudessem olhar essa causa com mais carinho”.

João José da Fonseca, o ‘João Lomeu’, falou sobre a relevância da parceria do Poder Público com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. “Foi bem democrático o sorteio, e todas são bem vistas em Caratinga, cada uma com a sua representatividade. O sindicato quer continuar parceiro do governo municipal. Às vezes a gente é pouco valorizado, entendido como concorrente e não como parceiro. O nosso público, meio rural, agricultura familiar pede muito pouco, porque pede estrada boa, segurança, pede educação, saúde e chega muito pouco para nós. A gente tem que ser mais valorizado pelo próximo governo municipal, seja qual for. Vamos sempre procurar trabalhar junto. Estou aqui representando a agricultura familiar e o nosso quadro de mais de 6 mil sócios. Esse público precisa de ser ouvido, atendido nas suas demandas”.

Silvia Moreira, coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa na Paróquia São Judas Tadeu, fez questão o crescimento dessa população e a necessidade de políticas públicas. “No Brasil, em Minas e, por que não, em Caratinga. Nós gostaríamos, do próximo prefeito que chegar ao gabinete, que busque olhar pelo idoso, nas vias públicas, saúde, dentre outros. Sabemos que uma queda leva o idoso a óbito. Temos a situação das nossas ruas, calçadas, que trazem um grande problema não só para os idosos, mas, para a população em geral. Não fomos sorteados, mas, sabemos que essas demandas vão chegar a cada um dos candidatos. É muito grande a nossa expectativa para o próximo prefeito. Torcemos por cada um deles”.

Ícaro Gonçalves, presidente da ACIC, também aprovou o formato do debate. “Foi interessante essa abertura às associações, mas, inclusive também a iniciativa da organização de fazer com que as perguntas que não foram sorteadas ainda assim cheguem aos candidatos, para que eles possam responder através dos seus meios de comunicação. A sociedade se organiza em classes justamente porque nos interesses coletivos se faz o interesse comum, então isso é muito importante. Esperamos que o comércio da cidade possa ser atendido, para que possa também ser olhado no sentido de que o emprego, a renda é aquilo que gera a dignidade ao ser humano, e o empresariado é aquele que puxa a fila e capitaneia esse trabalho”.