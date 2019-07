Associação Mãe Admirável inaugura sala de barbearia

Após doar cadeira própria para salão, Rotary Club Caratinga fez a entrega de um lavatório para a instituição

CARATINGA- Na manhã de ontem, a Associação Mãe Admirável (AMA) recebeu rotarianos e representantes da Sicoob Credileste, para a inauguração de uma sala de barbearia dentro da instituição e a formatura da quarta turma do curso básico de cabelereiro e barbearia.

46 acolhidos já concluíram a capacitação, fruto de Termo de Cooperação com o governo do estado de Minas Gerais, voltado para reinserção social e econômica. A barbearia que funcionava em uma sala improvisada, agora conta com um espaço totalmente equipado para as atividades. O Rotary Club Caratinga, que já havia feito a doação de uma cadeira própria para uso de salão, realizou ontem a entrega de um lavatório.

Aluísio Palhares, fundador da Mãe Admirável, frisou que os reparos necessários para conclusão da estrutura da sala foram feitos pelos próprios funcionários e acolhidos. “Todo este trabalho foi feito pela equipe da Mãe Admirável, da base ao acabamento, ferragem e parte elétrica. Eu nunca tinha pensado que esse curso daria tão certo. Agora, é um dos cursos que tem mais procura e participação”.

A coordenadora Administrativa e Financeira, Miriam dos Santos Campos Palhares, ressaltou a gratidão da instituição ao apoio do Rotary Club Caratinga. “Quando começamos esses cursos buscamos alguém para ajudar de alguma forma, pois não daríamos conta de manter tudo pelos convênios. No curso de cabelereiro temos um grande padrinho que é o Rotary, primeira vez que iniciamos pedimos a cadeira e prontamente no ajudaram, agora com o lavatório, para acabarmos de compor a nossa sala. Quero agradecer aos rotarianos por sempre estarem colaborando, isso é muito importante”.

O presidente do Rotary Club Caratinga, Afrânio Vieira Coimbra Neto, cita falou sobre a satisfação de contribuir com mais uma entidade social. “Rotary Club Caratinga e a Casa da Amizade mais uma vez se fazem presentes na AMA, uma instituição sem fins lucrativos que acolhe e visa a recuperação de seus assistidos, com a reintegração dos mesmos à sociedade, proporcionando-lhes cursos profissionalizantes, terapias ocupacionais e outros meios para enriquecer sua bagagem. Agradecemos ao senhor Aluísio Palhares e toda sua equipe, a todos que contribuem e aos assistidos que são o centro de todas as ações”.

Ontem, os rotarianos também realizaram o sorteio de cinco prêmios que foram rifados, para custear o lavatório doado para a barbearia. “A associação Mãe Admirável é uma obra de amor e doação e incentivamos a todos a conhecerem e contribuírem pela sua magnitude. Agradecemos também pela oportunidade de prestarmos a nossa pequena ajuda que hoje é a doação de um lavatório de cabelo para ajudar aos que fizeram o curso de cabelereiro a realizar melhor o seu trabalho, se firmando no ofício. A campanha foi uma ação entre amigos, que foi por toda Caratinga. Agradecemos também aos que contribuíram com os prêmios e aos que adquiriram os boletos”, disse Afrânio.

Os ganhadores foram: 5° prêmio (kit natura) – Ronaldo Classe A Veículos; 4° prêmio (faqueiro) – Luís Pereira; 3° prêmio (chapéu) – Ítalo Márcio; 2° prêmio (alinhamento e balanceamento de veículo) – Maurício Mota e 1° prêmio (capacete) – Vagner Boy.