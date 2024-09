Associação Korion representa Caratinga no Manhuaçu Open de Taekwondo

MANHUAÇU – No domingo (22) foi realizado o Manhuaçu Open de Taekwondo. A competição aconteceu no ginásio poliesportivo Oswaldo Sad. Caratinga esteve representada pela Associação Korion de Desportos, inclusive mestre Marcelo Cardozo, responsável pela entidade, foi um dos organizadores do evento ao lado do professor da Equipe Reginaldo Garcia.

O evento contou com mais de 250 atletas, além das equipes dos organizadores, também participaram Diego Miguetti (Ubá), Projeto Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas, Escola Novo Tigre (Manhuaçu), SESC Araxá, Academia Harpia (Governador Valadares), Koryo Taekwondo (João Monlevade), Figther Tem (Jeceaba), Academia Top Fitnenss (Caratinga), Academia Tae Beak Taekwondo (João Monlevade), Academia Alfenix (Coronel Fabriciano).

“Este evento vem enriquecer o esporte na cidade de Manhuaçu e região, onde sem o apoio de grandes amigos o evento não existiria, então agradeço muito a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, AMMAR, NEM Segurança, Lastros Transportes, Concrettem, AABB de Manhuaçu/MG, Nayna Alimentos, Águias Indomáveis, CT Kioshi, FTEMG e CBTKD, aos quais quero agradecer de coração e dizer que nós da Associação Korion estamos sempre em busca do melhor para nossos alunos e tentaremos nos próximos anos mantes este evento no quadro de eventos da Federação de Taekwondo de Minas Gerais, e não poderia de agradecer a equipe de arbitragem da mesma que brilhantemente conduziu o evento com maestria. Agradecimentos também aos professores e mestres das equipes que não mediram esforços para abrilhantar nosso evento. E não poderia deixar de agradecer o meu amigo que sem o apoio e empenho dele jamais teria como realizar este evento, o Administrador Rodrigo que foi o principal colaborador, se colocando à disposição para que pudéssemos conseguir toda a estrutura do evento”, disse mestre Reginaldo Garcia, faixa Preta 4º DAN Internacional e responsável pelo núcleo da Associação Korion na cidade de Manhuaçu.

“Este evento além de importante para a cidade contribui para a evolução do esporte na região, pois o interior é muito carente de eventos desse nível e assim conseguimos fazer com que nossos alunos e atletas se desenvolvam ainda mais, e quero também em nome da Associação Korion de Desportos agradecer ao diretor de arbitragem, mestre Vinícius Castelo Branco, todo o empenho em sempre nos apoiar em eventos de Caratinga e região e sempre que possível se desloca de Belo Horizonte para ministrar clínicas e curso na área da arbitragem, ele que tem um currículo a se destacar como diretor da Confederação Brasileira de Taekwondo e também árbitro internacional”, salientou mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional e presidente da Associação Korion de Desportos e delegado do Manhuaçu Open 2024.

Agora os alunos das agremiações continuam seus treinos para os exames de faixa a serem realizados ao final de cada ano.