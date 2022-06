Associação Korion realiza passeio comemorativo Confraternização teve como objetivo ressaltar a convivência familiar e foi dedicado as mães

CARATINGA – O domingo (29/05) foi para ressaltar a família para os alunos da Associação Korion de Desportos, pois a instituição realizou passeio comemorativo ao Dia das Mães. A confraternização foi realizada no sítio Renascer e teve como meta a convivência através de dinâmicas e reflexões. 40 famílias participaram o passeio.

“Este evento faz parte da Gincana Educacional/2022, que tem justamente o objetivo de fazer com que a família se envolva com a atividades da Associação”, explica mestre Marcelo Cardozo. Ele acrescenta que nesta gincana são arrecadados agasalhos, alimentos, brinquedos e muito mais. “Os alunos aprendem a questão social, ajudando o próximo, com a doação destas destes produtos arrecadados, e quero aqui agradecer ao dono do sítio Renascer, Renato Alves da Silveira, que montou uma ótima estrutura em Caratinga para eventos como este e nos permitindo a realização em suas dependências, assim como agradecer a psicóloga Eliane Barbosa, que abrilhantou o evento com uma palestra aos pais sobre família”, considerou mestre Marcelo Cardozo, que também é o idealizador da gincana educacional e diretor técnico da Korion.

Cardozo informa que no mês de junho a campanha de Alimentos Solidários, onde a Máxima Certificadora e o Supermercado Soares irão escolher entidades de Caratinga a serem agraciadas com a doação de alimentos arrecadados. “Aqui a família faz toda a diferença”, finalizou Cardozo.

CARATINGA – O domingo (29/05) foi para ressaltar a família para os alunos da Associação Korion de Desportos, pois a instituição realizou passeio comemorativo ao Dia das Mães. A confraternização foi realizada no sítio Renascer e teve como meta a convivência através de dinâmicas e reflexões. 40 famílias participaram o passeio.

“Este evento faz parte da Gincana Educacional/2022, que tem justamente o objetivo de fazer com que a família se envolva com a atividades da Associação”, explica mestre Marcelo Cardozo. Ele acrescenta que nesta gincana são arrecadados agasalhos, alimentos, brinquedos e muito mais. “Os alunos aprendem a questão social, ajudando o próximo, com a doação destas destes produtos arrecadados, e quero aqui agradecer ao dono do sítio Renascer, Renato Alves da Silveira, que montou uma ótima estrutura em Caratinga para eventos como este e nos permitindo a realização em suas dependências, assim como agradecer a psicóloga Eliane Barbosa, que abrilhantou o evento com uma palestra aos pais sobre família”, considerou mestre Marcelo Cardozo, que também é o idealizador da gincana educacional e diretor técnico da Korion.

Cardozo informa que no mês de junho a campanha de Alimentos Solidários, onde a Máxima Certificadora e o Supermercado Soares irão escolher entidades de Caratinga a serem agraciadas com a doação de alimentos arrecadados. “Aqui a família faz toda a diferença”, finalizou Cardozo.