Associação Korion realiza entrega de faixas

DA REDAÇÃO- No dia 18 de julho, o Palácio de Cristal recebeu a solenidade de entrega de faixas para os alunos da Associação Korion de Desportos, dos núcleos do Esporte Clube Caratinga, Academia Esporte Fitness e Escola Estadual Menino Jesus de Praga. Eles foram avaliados pelo mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN e presidente da Korion.

O evento contou com a participação de amigos e familiares dos alunos, que receberam suas novas graduações. “Quero agradecer a todos que prestigiaram nosso evento e dizer que isso é apenas uma parte, pois em dezembro iremos fazer outro evento como o de 2017, no campo de futebol, juntando a maioria de nossos alunos. E agradecer à disponibilidade do espaço pelo presidente do Esporte Clube Caratinga, senhor Joel Soares e também ao diretor Edgar Martins, que sempre nos ajudam para que os eventos sejam um sucesso total como este e agradecer aos professores Luiz Henrique Vieira Dias e ao instrutor Arthur Vidal, que se empenham a cada dia para que nossos alunos venham a aprender todas as técnicas para a aprovação nos exames de faixa”, destaca Marcelo Cardozo.

Agora, a Korion se prepara para o próximo evento “Desafio Familiar”, que acontecerá no dia 4 de agosto, também no Palácio de Cristal, evento que contará ponto para a Olimpíada Familiar/2019. Também há o objetivo social, distribuindo alimentos ao Lar das Meninas de Caratinga e à Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), instituições definidas pelos apoiadores do evento, como frisa Marcelo. “Irmão Supermercados e o Café Paula Maciel, e em agradecimento ao grande parceiro Rogério Silva que sempre apoia as causas defendidas pela Korion”, finaliza.