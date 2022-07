Associação Korion promove mais um exame de faixa

CARATINGA – Em evento que reuniu mais de 50 alunos, todos eles acompanhados por seus familiares, a Associação Korion promoveu no último sábado (9) exame de faixa. O local escolhido foi o Palácio de Cristal, do Esporte Clube Caratinga.

Durante o evento, foi entregue para Antônio Carlos Pussete, presidente da Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (ASADOM), cerca de 600 quilos de alimentos, que foram arrecadados pelos alunos da Associação Korion no decorrer da Campanha de Alimento Solidário, que faz parte da Gincana Educacional/2022, “Realizamos estas campanhas com o apoio da Máxima Certificadora Digital e Supermercado Soares, assim como o Clube Caratinga, na pessoa do Edgar Martins e Academia Esporte Fitness, do senhor Eduardo Cindra, que apoiam a nossa Gincana Educacional/2022, onde quero deixar meus sinceros agradecimentos e aos alunos da Korion que vem colaborando e muito para nosso sucesso”, considerou mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional, responsável técnico da Korion.

Mestre Marcelo Cardozo ainda agradeceu ao presidente do Esporte Clube Caratinga, Edgar Martins, por ter cedido o espaço para realização deste exame de faixa