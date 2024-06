Associação Korion promove exames de faixas

CARATINGA – A Associação Korion de Despostos promoveu dois exames de faixas. As análises aconteceram na sexta-feira (21) no distrito de Dom Lara; e no sábado (22), em Caratinga.

Dom Lara

O distrito de Dom Lara recebeu o segundo exame de faixa dos alunos do Projeto Social Ensino do Taekwondo, que voltado para crianças e adolescentes. Esse projeto é realizado no Ponto de Cultura Espaço Criativo – MISC Minas, tendo como professora Rosemeire Marçal, faixa preta 1º DAN da Associação Korion de Desportos, e apoio de Rogério Soares, André Gustavo, vereador Nego, Grupo Faveni.

No exame estiveram presentes familiares dos alunos que puderam observar os ensinamentos que as crianças vêm desenvolvendo. Na oportunidade, elas foram avaliadas pelo mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional e também presidente da Associação Korion, que é filiada à Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. “Agradeço a todos pela confiança em meu trabalho e oportunidade de passar os ensinamentos desta modalidade que tanto valoriza os princípios familiares e a disciplina. Também gostaria de agradecer nossos apoiadores Supermercado Soares, André Gustavo, vereador Negoe Grupo Faveni que tanto nos ajuda ao longo do ano”, disse a professora Rosemeire Marçal.

“Foram avaliados 34 alunos do distrito que agora mantém seus treinamentos para novos desafios que a Korion está organizando, e o próximo será o Campeonato Lab´s Figth Taekwondo no mês de agosto”, disse Cardozo.

Caratinga

Os alunos do América Futebol Clube, Escola Liber e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do projeto social de Santa Bárbara do Leste e Academia Mundo Fitness também passaram por exames. Todos eles estão sob a orientação do professor Weliton de Oliveira, faixa preta 2º DAN. Eles foram avaliados por estre Marcelo Cardozo. O exame foi realizado nas dependências da Escola Liber, “que tem uma estrutura excelente para a realização destes eventos e queremos agradecer a disponibilidade”, destacou Cardozo.

“Aqui foram avaliados os alunos onde ministro as aulas e é gratificante poder participar da vida destes alunos, melhorando cada vez mais a condição tanto esportiva quanto social de cada um deles. Também gostaria de agradecer a direção da Escola Liber pela disponibilidade do espaço que consegue dar um conforto tanto para os alunos quanto aos seus familiares”, disse professor Weliton.

Agora a Korion se organiza para os novos eventos que a instituição organizará na cidade para seus alunos. Aguardem, em breve melhores informações. “Aqui a família faz toda a diferença” finalizou Cardozo.