Associação Korion promove entrega de graduações dos novos faixas pretas

CARATINGA- A Associação Korion de Desportos promoveu a entrega das graduações dos novos faixas pretas. O evento ocorreu no Palácio de Cristal, do Esporte Clube Caratinga, e contou a presença de familiares e amigos. Receberam as novas graduações os alunos Caio Renato Ferreira Anacleto, Mateus Soares de Almeida, Heitor Maduro de Oliveira Martins e Thales Henrique de Aguiar Bagli.

“Queremos agradecer o apoio do senhor Edgar Martins, presidente do Clube Caratinga, pela cessão do espaço para o evento, destacando que ele nunca mediu esforços para abraçar as causas da Korion, e este evento foi onde os familiares puderam prestigiar um momento ímpar na vida desses adolescentes”, disse mestre Marcelo Cardozo, responsável técnico da Korion.

Cardozo ainda traçou as metas para esse ano que se inicia. “Agora vamos trabalhar para que 2023 seja ainda melhor e muitas coisas estão vindo por aí, a Gincana Educacional 2023, eventos como campeonatos, o passeio comemorativo ao Dia das Mães, Festa a fantasia comemorativa ao dia dos pais, FestKorion, que é destinado às crianças. Termos vários desafios, tudo em prol da família, e ao final de dezembro faremos a entrega de prêmios aos ganhadores da Gincana. Aguardem que em breve traremos as novidades, e aproveito para desejar a todos um feliz 2023, que o senhor Jesus abençoe a cada familiar”, finalizou Marcelo Cardozo.