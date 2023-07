Associação Korion promove Desafio Gourmet

CARATINGA – A Associação Korion mais uma vez inovando, pois em virtude de seu slogan “Aqui a família faz toda a diferença”, resolveu criar o Desafio Gourmet, onde as famílias dos alunos disputam uma competição fazendo um prato elaborado, simples e saboroso, e esta competição dá pontos para somar na Gincana Educacional 2023, que tem como apoiadores o Supermercado Soares, Cláudio Mol Soluções em informática, InforCell Caratinga e Studio Ferraz.

O Desafio contou com a participação de 30 famílias, sendo selecionadas três que repetiram o prato e o júri, composto pela psicóloga Eliane Mônica Teixeira Silva Barbosa, o radialista Rogério Silva e a engenheira Walquíria Mateus Pinheiro Lemos, fez a degustação para fazer uma classificação de 1º ao 3º lugar, que ficaram assim distribuídos: Campeã, a família da aluna Maria Cecília de Souza Moura; vice-campeã foi a família de Rafael de Aguiar Costa Cunha e em terceiro lugar, a família de João Paulo Lima Sabino.

“Nossa participação no Desafio Gourmet foi muito especial, quem me conhece sabe o quanto gosto de estar na cozinha sempre que posso, mas dessa vez o mais importante foi minha família trabalhando em equipe e desenvolvendo esse trabalho juntos. Apesar de um pouco de nervosismo diante a gravação, mas no final deu tudo certo. Saber que fomos classificados entre os 3 melhores pratos nos encheu de alegria. Obrigado mestre Marcelo Cardozo por desenvolver trabalhos que unem as famílias, gratidão é palavra”, salientou a mãe do aluno Rafael.

Já a mãe do aluno João Paulo lembrou que “a experiência de cozinhar em família foi além da simples preparação de alimentos, ou competição. Foi uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis, de fortalecer os laços afetivos e de cultivar o amor. A competição fazia parte, mais a experiência gerada isso valeu mais que qualquer colocação no desafio. Momentos que com certeza vou levar para a vida e buscar fazer mais vezes. Somos uma família unida, graças a Deus, mas coisas simples vão sendo deixada de lado com o tempo, e o desafio despertou isso em nós. Obrigado Marcelo por sempre pensar em como fazer coisas simples se tornarem extraordinárias”.

Já a mãe da aluna Maria Fernanda enalteceu que foi acima de tudo muito divertido fazer esta receita com a filha. “Não foi fácil fazer o vídeo. Foram muitas risadas antes de sair alguma coisa e a gente tentou mostrar através deste vídeo um pouco do que é nossa relação, de muito amor, amizade, alegria e diversão. A experiência foi muito gratificante e ficamos ainda mais felizes ao receber a notícia de que a nossa receita ficou entre as melhores. Teve muito grito e pulos de alegria por aqui. Agradecemos muito pela oportunidade”.

“Estes eventos tem o objetivo principal de fazer com que as famílias tenham mais tempos juntos, e este ano estamos realizando vários eventos, como já foi feito o Caça ao Tesouro, aulas familiares, e mês de agosto teremos o Baile de Máscaras em comemoração ao Dia dos Pais, e queremos agradecer aos apoiadores Supermercado Soares, Inforcell Caratinga, Cláudio Mol Soluções, Esporte Clube Caratinga, Academia Esporte Fitness e Studio Ferraz, pois sem este apoio não seria possível tudo que estamos fazendo em 2023”, disse mestre Marcelo.

“Agora a Korion já se programa para o segundo semestre de 2023 onde teremos muitas novidades”, finaliza mestre Marcelo Cardozo.