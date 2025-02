Associação Korion promove clínica de arbitragem

CARATINGA – No sábado (1) e domingo (2), a Associação Korion de Desportos promoveu clínica de arbitragem para qualificar seus alunos para futuros eventos de Taekwondo na região. “A Associação Korion, há muitos anos, já vem procurando qualificar seus filiados com cursos e treinos para melhoria do conhecimento e está clínica é mais uma forma de qualificar para que possam auxiliar nos eventos de Caratinga e região, e agradecemos ao presidente da FTEMG (Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais) em sua disponibilidade em nos proporcionar estes conhecimento muito úteis, mestre Vinício Castelo Branco, faixa preta 4º DAN Internacional assim como a diretora de arbitragem da FTEMG, mestra Daniele Soares Castelo Branco”, enfatizou grão mestre Marcelo Cardozo, que é o presidente da Korion, que estende os agradecimentos ao Grupo Cimini, Escola Liber, Grupo Cindra Gold Team, Esporte Clube Caratinga, Supermercado Soares e a Tinauto Tintas.

Participaram da clínica ao alunos Davi Otávio da Silva, Heitor Mello e Lage, Rafael de Campos Boy e Sara Martins Silva, faixas preta 1º DAN; Caio Renato Ferreira Anacleto e Jobi Ferreira, faixas preta 2º DAN; Luciana Cardozo Rocha, faixa preta 3º DAN. Também participou da clínica Marcelo Cardozo de Paiva.

“É sempre uma honra estar nos eventos da Korion tendo em vista o trabalho realizado por essa associação. É de extrema importância a realização dessa clínica, pois possibilita que a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais tenha um corpo de arbitragem forte e competente na região. Além de abrir oportunidade para os participantes de conhecer uma vertente do Taekwondo que futuramente pode se tornar uma carreira. Por isso agradeço e parabenizo o grão-mestre Marcelo Cardozo”, salientou mestra Daniela Soares Castelo Branco.

A clínica contou com a presença do presidente da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, árbitro internacional WT Classe 3, mestre Vinícius Castelo Branco, faixa preta 4º DAN Internacional, onde a Korion e filiados deixam o agradecimento. “É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui em Caratinga para um evento tão importante do calendário da Federação e também da Associação Korion de Desportos. Neste evento, formamos árbitros para complementar o quadro de árbitros da

Federação. É um momento importante de interação e qualificação. Um grande exemplo que o grão mestre Marcelo Cardozo demonstra com sua atenção para com seus filiados/alunos e também ao Taekwondo do nosso Estado. Espero que essa ação sirva de exemplo para outras regiões e academias, pois, com um grupo de arbitragem sólido e consistente, teremos sempre eventos de melhor qualidade. Registro meus sinceros agradecimentos ao grão mestre Marcelo Cardozo pelo suporte e amor ao nosso esporte e aos seus filiados. Parabenizo também a nossa diretora de Arbitragem, Mestra Daniele, pela excelência na condução dos trabalhos. Por fim, a FTEMG agradece e parabeniza a todos os participantes que dedicaram seu final de semana a este momento de muito conteúdo e conhecimento”, enalteceu mestre Vinicius.

O curso aconteceu nas dependências da Escola Liber e Academia Cindra Gold Team. Agora a Korion se prepara para futuros eventos e a sua reunião de divulgação da Gincana Educacional 2025 onde será explicado o calendário e futuros eventos.