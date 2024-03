Associação Korion lança Gincana Educacional 2024

CARATINGA- Foi dada a largada para Gincana Educacional 2024, tradicional evento promovido pela Associação de Despostos voltado para educação, cidadania e solidariedade. Em evento realizado no final do mês de fevereiro, os pais dos alunos puderam conhecer o regulamento da edição deste ano da Gincana.

“Esta Gincana foi criada com o objetivo de fortalecer a família e com isso também criar uma consciência social em todos os alunos e familiares onde juntos podemos fazer a diferença, pois várias entidades foram ajudadas ao longo desses com as doações de alimentos, agasalhos e brinquedos”, destacou mestre Marcelo Cardozo, presidente da Korion e idealizador da campanha.

Cardozo frisou que como aconteceu em outras edições, a meta fazer com que a família possa participar dos passeios, dinâmicas e atividades, “fortalecendo ainda mais este nosso maior bem que é família”.

A Gincana contará com a participação dos alunos da Korion dos núcleos Esporte Clube Caratinga, Cindra Gold Team, Projeto Cidadão do BEM, e terá apoio do Supermercado Soares, Gênese Contabilidade, Esporte Clube Caratinga, 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, Liga Caratinguense de Desportos, Tinauto Tintas, e terá início com a campanha de Agasalho Solidário, que ocorrerá ao longo do mês de março.

“Em 2024 a Korion realizará muito em nossa cidade e espero que todos possam prestigiar o que sempre estamos realizando em Caratinga. O que mais importa, a família sempre sendo enaltecida e como temos nosso slogan “Aqui a família faz toda a diferença”, finalizou Cardozo.