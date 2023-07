Associação Korion faz a entrega de alimentos arrecadados em campanha solidária

CARATINGA – A Associação Korion de Desportos, através de seu presidente mestre Marcelo Cardozo, considerou um sucesso a campanha Alimento Solidário promovida pela instituição. Essa ação faz parte da Gincana Educacional 2023. A entrega do que foi arrecadado foi feita nesta semana, contemplando entidades caratinguenses.

A Associação Korion agradeceu pessoas físicas e jurídicas que contribuíram com a campanha. “Agradecemos o apoio do Supermercado Soares, Inforcell Caratinga, Studio Ferraz e Cláudio Mol Soluções em Informática. Foram arrecadados cerca de 1.800 kg de alimentos e doados a Cantina Áurea, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes; Asadom (Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista), Moviso (Movimento Social São João Batista). Também queremos agradecer todo empenho dos alunos da Korion em conseguir esta quantidade de alimentos para ajudar a essas entidades”, considerou Cardozo.

Segundo mestre Marcelo Cardozo, essas campanhas tem o objetivo de conscientizar a todos a real importância em ajudar o próximo, “pois esses alimentos irão fazer com que muitos tenham um pouco mais em suas mesas, e com isso todos nós ganhamos. Em uma frase de meu amigo Renato (Ferraz) resumiu: “como é bom ajudar ao próximo””.

A Associação Korion está em recesso. As atividades serão retomadas em agosto e outras ações estão programadas.