Associação do Movimento Cultural Negro planeja ações para 2025

MANHUAÇU – “Para esse ano teremos muito trabalho no nosso movimento”: assim definiu o presidente da Associação do Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, professor Marco Antônio Cabral, na primeira reunião do ano, realizada na noite desta quinta-feira (6).

A diretoria tem trabalhado o lado motivacional de cada associado, cativando novos participantes e realizar um trabalho bem direcionado, com a realização de palestras, seminários, eventos alusivos às datas comemorativas, que lembram o passado em que os negros eram escravizados. As datas servem para despertar, para que o negro possa sentir na atualidade o seu valor.

Mesmo com a maioria da população autodeclarada negra, o racismo institucional ainda prevalece, e somente com políticas públicas e ações afirmativas poderão corrigir as desigualdades raciais e, a promoção da igualdade de oportunidades. Para isso, a Associação do Movimento Cultural Negro de Manhuaçu estará elaborando o calendário anual de eventos. Para o próximo mês de março, duas datas estarão sendo trabalhadas no sentido de realizar qualquer ação, que venha despertar o Dia Internacional da Mulher (8/3) e, o dia 21/03-Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.

O racismo no Brasil tem nomes e endereços: em uma definição mais formal, é uma forma de preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente. Para Marco Antônio Cabral, o assunto precisa voltar a todo vapor para as escolas, faculdades, universidades e outros lugares, para a mudança de comportamento e respeito. “Vivemos no Sec. XXI e, as vezes parados no tempo, principalmente quando falamos e sentimos o preconceito dominando na sociedade. A todo o tempo, o tema é atual, preocupante e nos leva a uma luta constante, através de ações para banirmos essa segregação racial”, pontua o professor Marco Antônio Cabral

Eduardo Satil | Fotos: Douglas Martins