Assinatura de termo de compromisso do Programa Bolsa Atleta

CARATINGA- A solenidade de assinatura do termo de compromisso do Programa Bolsa Atleta foi realizada na manhã desta terça-feira (10). Os representantes do esporte em Caratinga, selecionados em edital, foram recepcionados pelo prefeito Welington Moreira.

O Programa Bolsa Atleta Caratinga foi instituído através da lei municipal nº 3.265/2011 e alterada pela lei nº3637/2017, com o objetivo de selecionar atletas, técnicos e equipes envolvidos nas práticas de esportes de alto rendimento, em diversas modalidades esportivas, ofertando bolsas para o fomento visando participações em eventos esportivos a nível regional, estadual, nacional e internacional. O Programa a nível municipal não tem nenhuma relação com os programas de mesmo nome a nível estadual e federal, sendo os recursos disponibilizados do próprio município.

No edital 2021 foram protocoladas 34 solicitações em 11 modalidades esportivas, sendo deferidas ao final do processo 27 bolsas esportivas: Atletismo (11), Basquete (1), Fisiculturismo (1), Futsal (1), Jiu-Jitsu (5), Maratona Aquática (1), Mountain Bike (1), Skate (1), Taekwondo (2), Tiro Esportivo (2) e Triathlon (1) entre bolsas de categoria: Internacional, Nacional, Estadual e Regional, num total de R$ 62.000,00.

Dr. Welington destacou a importância do patrocínio para os atletas, que competem na região e em outras localidades. “Realmente temos participado desses eventos com total felicidade em função de saber da importância que é incentivarmos o esporte em todas as modalidades. Na medida do possível, é claro, o município tem dado essa contribuição, o ano passado tivemos a dificuldade em realizar, principalmente, os eventos, em função da pandemia, mas, esse ano, já com o avanço da vacinação, podemos idealizar e agora estamos realizando essa solenidade”.

O prefeito ainda disse que o município se orgulha em incentivar as práticas esportivas. “Nossa grande alegria é que é um convênio de amplitude maravilhosa, pois alcança todas as modalidades, todas as pessoas e acabamos de uma forma muito direta contribuindo para que os atletas tenham essa possibilidade, ainda que não na medida financeira que é necessária, mas, ajuda bastante para que eles possam realmente desenvolver suas atividades físicas e, automaticamente, levando o nome do município em todos os lugares do País e mundo afora”.

Emanuel Belo, de apenas 12 anos de idade, representa o município na modalidade Jiu-Jitsu. Ele destaca a importância do benefício para o custeio das atividades. “Faço Jiu Jitsu mais para a saúde e eu gosto de participar de campeonatos. O Bolsa Atleta é uma ajuda, com o dinheiro dá para participar de competições, comprar quimono. Meu sonho é lutar taekwondo, muay thai, essas lutas e entrar para o MMA. Tenho vontade de participar das Olimpíadas também, na modalidade de Judô”.