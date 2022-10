Assinada ordem de serviço para construção de centro administrativo da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira assinou nesta sexta-feira (21), a ordem de serviço para a construção do novo Centro Administrativo da Prefeitura de Caratinga. A sede será construída na Avenida Professor Armando Alves da Silva (continuidade da Avenida Dário Grossi), no Bairro Zacarias.

“É o cumprimento de mais uma etapa do projeto de governo apresentado no início da nossa administração. No local teremos o funcionamento de todas as secretarias, grande parte dos órgãos da Prefeitura, onde o cidadão irá chegar e dali conseguirá resolver praticamente todos os problemas que necessitar”, destacou Dr. Welington.

A OBRA

A empresa contratada foi a Modulife Construção Modular LTDA, pelo valor global de R$ 10.298.419,24.

O projeto de construção contempla uma área total construída de 3589,69m², sobre um lote com área de 1.626,85m². A sede administrativa será para a utilização dos principais setores da prefeitura, visando um espaço mais moderno, funcional e que trará redução de custos com locação de imóveis.

O projeto arquitetônico foi elaborado em consonância ao método construtivo de construção a seco e modular offsite. A construção a seco e construção modular é um método de construção civil que se baseia em módulos individuais que são pré-fabricados em linha de montagem e instalados no local da obra. Esses módulos podem ser feitos de madeira, vidro, concreto, aço/steel frame e outras matérias-primas utilizadas na construção pré-fabricada.

De acordo com especialistas, a construção civil modular apresenta-se como solução técnica e financeira para expansão de espaços físicos e novas construções em um curto espaço de tempo. “Embora a técnica seja mais conhecida pela construção de casas modulares, edifícios inteiros podem ser construídos por meio desse método, que apresenta entre seus benefícios a velocidade da execução, custo reduzido, garantia de qualidade, flexibilidade e sustentabilidade”.

A sede será composta por subsolo com recepção, circulação, salas para setores diversos, cozinha, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado. Já o térreo terá recepção, circulação, salas para setores diversos, gabinete, auditório, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado. O primeiro pavimento conta com vão livre.

Cumprindo as normas de acessibilidade o projeto prevê rampa de acesso e sanitários para pessoas com deficiência.