Assessoria de Comunicação da Polícia Civil fala sobre ameaças a escolas da região

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que dois adolescentes, um de 13 anos, em Caratinga, e outro, de 14 anos, em Bom Jesus do Galho, acompanhados dos pais, foram conduzidos por ato infracional análogo ao crime de ameaça. Após serem ouvidos, assinaram um Termo, se comprometendo ao comparecimento junto ao Ministério Público, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, em seguida, foram liberados. A PCMG esclarece que as ameaças eram realizadas por meio de telefones celulares, que foram apreendidos e passarão por perícia técnica.