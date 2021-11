Assessoria da cantora se pronuncia sobre informações equivocadas divulgadas após acidente

Imprensa de Caratinga mostrou real estado das vítimas, ao vivo

DA REDAÇÃO– A assessoria de imprensa de Marília Mendonça emitiu uma nota nesta segunda-feira (8) explicando o motivo de ter divulgado que a cantora tinha sido resgatada com vida do avião, que caiu na última sexta-feira (5) em Caratinga.

A imprensa de Caratinga acompanhou todo o trabalho de resgate, ao vivo e, enquanto a mídia nacional afirmava que estava tudo bem com base em informações da assessoria da cantora, os jornalistas que estavam no local mostravam a retirada de todas as vítimas.

A informação de que todos ocupantes do avião tinham sido socorridos com vida foi veiculada por praticamente todos os veículos de mídia do país, quando Caratinga mostrava exatamente o contrário. As lives locais passaram a ser acompanhadas pela grande mídia e por artistas, que buscavam saber o real estado das vítimas.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a equipe afirmou ter se baseado em “fontes confiáveis” e que “em nenhum momento o equívoco foi intencional”.

“Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral”, diz o comunicado.

A assessoria de imprensa da artista declarou ainda que divulgou detalhes do caso nesta segunda-feira “em compromisso com a memória de Marília Mendonça e ética da profissão”.

Por fim, a Textos + Ideias, responsável pela assessoria de imprensa da cantora, agradeceu a todos os profissionais de imprensa que realizaram, com extremo respeito, a cobertura da despedida de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, Henrique Ribeiro, do piloto e co-piloto. “Agradecemos também a força do escritório Workshow, equipe da artista, familiares e amigos que, juntos, honram a memória de Marília Mendonça”, finaliza a nota.