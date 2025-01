Assembleia de MG convoca três deputados suplentes para vagas de prefeitos eleitos

Nomes do Avante, do PSD e do PL foram convocados em publicação no Diário Oficial do Legislativo da última quinta-feira (16).

DA REDAÇÃO – A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) convocou três suplentes de deputados estaduais para substituir os parlamentares que foram eleitos prefeitos nas eleições de 2024.

Os três deputados que já assumiram as prefeituras e vão deixar a Assembleia são Coronel Sandro (PL), eleito em Governador Valadares, Fábio Avelar (Avante), vencedor em Nova Serrana, e Douglas Melo (PSD), ganhador em Sete Lagoas.

Para assumir a vaga de Coronel Sandro, a convocada foi a primeira suplente do PL, Amanda Teixeira Dias. Ela, entretanto, já assumiu o mandato de Alê Portela, que deixou a ALMG para chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais.

Por isso, Lincoln Drumond (PL), ex-vereador de Coronel Fabriciano e segundo suplente, foi chamado para assumir a vaga. Ele pode perdê-la caso Alê Portela deixe a secretaria e retorne para a ALMG. Será o primeiro mandato dele como deputado estadual.

Já na vaga deixada por Fábio Avelar será ocupada por Carol Caram, a primeira suplente do Avante. Ela também exercerá o primeiro mandato na ALMG.

Por fim, o primeiro suplente do PSD, Makoto Sekita, foi convocado para a vaga deixada por Douglas Melo. Entretato, Sekita foi eleito prefeito de São Gotardo.

No final da tarde desta quinta, Sekita publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece assinando um documento que oficializa a desistência de assumir a vaga na ALMG para ficar na cidade.

Por isso, Adalclever Lopes, segundo suplente, deve ser chamado para assumir a cadeira.

Adalclever Lopes já foi deputado estadual por quatro mandatos, entre 2003 e 2019, e chegou a ser presidente da casa entre 2015 e 2016. Em 2018, foi candidato ao Governo de Minas Gerais. Foi secretário municipal de Governo de Alexandre Kalil (sem partido) na Prefeitura de Belo Horizonte. Iria participar da campanha que levou à reeleição de Fuad Noman (PSD), mas decidiu apoiar Mauro Tramonte (Republicanos), que terminou em terceiro lugar.

Os três devem assumir os respectivos mandatos em 3 de fevereiro, quando os parlamentares retornam do recesso.

Fonte: G1 MG