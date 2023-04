Assembleia de Deus Caratinga promove ação evangelística

Na manhã deste sábado (08), a Assembleia de Deus Caratinga, liderada pelo pastor presidente Elizeu Ferreira Coelho, promoveu na área central de Caratinga importantes ações de evangelismo.

“Essa é a nossa missão como Igreja do Senhor aqui na terra: anunciar as boas-novas de salvação. E a data, véspera da Páscoa é muito propícia para a realização deste projeto. É tempo de lembrar o verdadeiro sacrifício de Cristo feito naquela Cruz a mais de dois mil anos atrás, para nos dá a vida eterna. É bem verdade, que estamos atravessando um período de muitos acontecimentos tenebrosos em nosso mundo, porém nós nos reunimos neste dia para anunciar que Jesus Salva, Cura, Batiza no Espírito Santo e em breve Voltará”, disse pastor Elizeu Coelho.

Liderado pela Secretaria de Missões da Igreja, o Projeto Semeadores, o evento iniciou-se com ações nos semáforos onde diversos jovens, membros da igreja e pastores, exibiram faixas, distribuíram folhetos, revistas infantis com mensagens bíblicas, e claro, oraram por diversas pessoas.

Após essas ações, o grupo se reuniu no calçadão onde aconteceu momentos de louvores, orações e pregação da palavra de Deus.

Para o coordenador do projeto, o pastor Welliton Silveira – diretor do Projeto Semeadores, o evento alcançou seus objetivos. “Na verdade, o evento superou nossas expectativas. Foi um trabalho em equipe onde nós contamos com o apoio dos pastores de nossas igrejas aqui da cidade, onde eles mobilizaram parte dos jovens, adolescentes, e dos irmãos que juntamente vieram somar força para realização deste projeto que tem como intuito declarar que nossa cidade é do Senhor Jesus. E já pude ouvir e receber notícias e testemunho de pessoas que receberão orações, além de vários agradecimentos de diversas pessoas, pela realização deste evento. E isso nos alegra e nos traz a convicção que estamos no caminho certo e se Deus permitir, muito em breve realizaremos outros eventos desta natureza” – declarou pastor Welliton Silveira.