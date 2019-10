Assassinato no Morro da Antena

PM ocupou complexo Santa Cruz e um suspeito foi detido

CARATINGA – Um assassinato foi registrado na noite desta segunda-feira (14) na rua Ângelo Porcaro, região do Morro da Antena. Sinésio Constâncio de Araújo, 28 anos, foi morto a tiros. Ontem, a Polícia Militar realizou operação e um suspeito foi detido.

O ASSASSINATO

A Polícia Militar foi informada a respeito do crime e encontrou o corpo de Sinésio caído ao solo, já sem vida. Os militares fizeram levantamentos e foram informados que a vítima usava drogas e estava com problemas com o chefe do tráfico da localidade, podendo ser ele o mandante do crime.

Os policiais levantaram que momentos antes do crime, dois indivíduos foram vistos nas proximidades de onde aconteceu o crime. Um deles foi identificado.

Uma guarnição foi até a casa do suspeito de ser o mandante. Ele atendeu os militares por um buraco no portão, não saindo da casa, dizendo que acionaria um advogado. Já o rapaz que foi visto nas proximidades de onde aconteceu o crime não foi encontrado em sua casa.

No local do fato não há câmeras de monitoramento e não foi encontrada nenhuma testemunha que tenha presenciado a ação dos autores.

De acordo com a PM, Sinésio possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

POLÍCIA MILITAR OCUPA COMPLEXO DO SANTA CRUZ

A Polícia Militar ocupou durante o dia de ontem todo o complexo do bairro Santa Cruz, inclusive a comunidade Santa Isabel (Morro da Antena), onde aconteceu o homicídio. Essa ação teve objetivo de restabelecer a sensação de segurança e prender os autores do crime.

No início da manhã, enquanto as equipes realizavam buscas no Morro da Antena, um dos suspeitos de participar do crime foi encontrado. Ele teria passado a noite fora de casa e retornou ontem. Durante as buscas em sua residência foi encontrado um cigarro de maconha. A motivação do crime, segundo o tenente Jefferson, teria sido o tráfico de drogas. O nome do suspeito está sendo preservado pela polícia para não atrapalhar as investigações, já que outros dois ainda estavam foragidos até o final dessa edição.

O tenente Jefferson afirmou que a operação no Morro da Antena é uma estratégia comumente adotada pelo 62º Batalhão. “Toda vez que ocorre um delito de maior gravidade em qualquer bairro da cidade, passamos a fazer a ocupação do local. Que fique claro que o bairro Santa Cruz e também a comunidade Santa Isabel já são locais que tem a presença constante da polícia, mas em função do homicídio ocorrido na noite desta segunda-feira foi planejada operação e no momento são 25 militares e seis viaturas fazendo a ocupação de todo bairro Santa Cruz buscando informações dos detalhes do homicídio para prender os suspeitos”, explicou o militar.

O oficial ressaltou ainda a importância da comunidade para o êxito do trabalho da Polícia Militar. “Sempre contamos com apoio da comunidade e solicitamos que quem souber do paradeiro desses infratores que ligue para 190 ou converse com algum policial”, conclui o tenente.