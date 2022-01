Assaltantes usam de violência para roubar na relojoaria Pontual

CARATINGA – Por volta das 9h dessa terça-feira (26), a relojoaria Pontual, foi alvo pela quinta vez de assaltantes.

Segundo a proprietária dois homens de estatura alta chegaram numa moto, que não foi possível identificar a placa, entraram usando capacete para não serem identificados, e armados anunciaram o assalto.

Como das outras vezes os assaltantes usaram de violência tanto com a proprietária, quanto com uma funcionária. “Eles tentaram me jogar lá pra dentro, porque assim eu ficaria trancada e levariam toda a loja, mas eu lutei com eles e não fui, daí me empurraram e arrancaram um monte de cabelo meu, quebraram uma das vidraças, e levaram dois expositores de cordões e pulseiras, causando um prejuízo aproximado de R$ 20 mil”, contou a proprietária ainda muito assustada.

A proprietária da relojoaria pediu policiamento na avenida Catarina Cimini e na rua Nova. “Aqui não tem policiamento, é sempre assim, o ideal seria uma guarita da Polícia Militar aqui para nos dar maior segurança”, disse.

A Polícia Militar encontra-se em rastreamento para tentar identificar prender os autores.