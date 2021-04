Assaltantes trancam vítimas no banheiro e roubam em bar

CARATINGA – Duas pessoas de 22 e 25 anos foram vítimas de roubo no final da noite desta última segunda-feira (12). O crime aconteceu em um bar localizado na praça Doutor José Augusto, distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no estabelecimento comercial e um das funcionárias contou que três autores chegaram ao local e um deles mandou que ela se deitasse ao chão e pegou o celular. A vítima conseguiu observar que o rosto do assaltante estava coberto por um tecido ou máscara e que ele portava uma arma de fogo em uma das mãos. Em seguida, os assaltantes abordaram um jovem que estava no local e o prendeu no banheiro junto com a funcionária.

Após recolherem o dinheiro do caixa, cerca de R$ 300,00; diversos maços de cigarro, cinco garrafas de whisky e um cordão de prata, os assaltantes fugiram em um veículo que pode ser um corsa ou um celta de cor escura, duas portas, sem calotas nas rodas, e com um dos faróis queimado. As vítimas conseguiram sair do banheiro e pediram a uma pessoa que acionasse a Polícia Militar. Ainda segundo as vítimas, os indivíduos estavam encapuzados, são magros e de média estatura.

No local há câmeras de segurança, contudo elas não estão funcionando. Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.