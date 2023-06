Assaltantes são presos depois de renderem idoso em Raul Soares

RAUL SOARES – Dois homens, de 27 e 37 anos, são suspeitos de cometerem um assalto no distrito de Santa do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares. Eles foram presos na manhã dessa terça-feira (20).

De acordo com o tenente Lessa, por volta das 7h30, a Polícia Militar foi informada por uma vítima que havia acontecido um roubo no córrego do Sacramento, e que possivelmente os indivíduos teriam fugido sentido a Santa Bárbara do Leste ou a Santa Rita de Minas.

Os militares viram o veículo saindo da BR-116, virando bruscamente numa rua vicinal em Santa Rita de Minas, e em uma propriedade rural foi localizado o veículo Fiat Argo.

Um dos autores, que estava armado com um revólver calibre 38, foi preso, e posteriormente o outro que tentava embarcar em um taxi de um parente para fugir, também foi detido.

Dentro do veículo que foi levado da vítima uma réplica de pistola, e na propriedade rural foram encontradas munições, uma arma de fogo, e objetos subtraídos da vítima.

Ainda segundo o tenente Lessa, o proprietário do local onde estavam os autores e objetos roubados prestava auxílio a eles, por isso acabou sendo conduzido para a delegacia. Dois veículos foram apreendidos e o da vítima recuperado.