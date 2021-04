Assaltantes roubam jóias avaliadas em mais de R$ 15 mil reais

Um suspeito foi preso na tarde desta quinta-feira (8)

CARATINGA – Por volta das 10h desta sexta-feira (8), a proprietária de uma joalheira/relojoaria, que fica localizada na rua Coronel Antônio da Silva (rua Nova), passou por momentos de pânico ao ser rendida por dois assaltantes.

Por questões de segurança, a dona da joalheira que preferiu não se identificar, contou à reportagem do Diário de Caratinga, que estava atendendo a um cliente na porta que queria trocar a bateria do relógio, quando dois motociclistas usando capacete chegaram armados.

Os assaltantes colocaram o cliente para dentro da loja e começaram a recolher as joias que estavam em uma gaveta, conseguindo levar aproximadamente R$ 15 mil em mercadorias.

A proprietária tentou se desvencilhar de um dos assaltantes que estava armado e sair para pedir socorro, quando foi empurrada por ele e caiu na calçada. “Comecei a gritar por socorro e fazer bastante barulho, daí acho que se assustaram e foram embora”, disse a mulher.

Em seguida os bandidos fugiram pela rua Coronel Antônio da Silva, e depois entraram na Travessa Santos Mestres. Pelas imagens das câmeras de segurança a polícia conseguiu observar que um dos autores trajava camisa listrada, capacete cor branca, e o outro, jaqueta escura e capacete preto.

A motocicleta utilizada no delito seria uma Bros, furtada em data anterior em Caratinga, entretanto pelas imagens a moto seria de cor preta podendo ter sido pintada desta cor.

É a quinta vez que a joalheira Pontual é assaltada. No ano de 2015, o proprietário foi atingido por um tiro no braço e precisou ser hospitalizado.

PM PRENDE UM DOS AUTORES

Ainda durante a tarde desta quinta-feira (8), a Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos de ter participado do assalto.

Segundo o tenente Danilo, os autores evadiram numa motocicleta tipo Bros, fugiram pela travessa Santos Mestre, onde tiveram acesso à avenida Olegário Maciel, passaram pela rua Doutor Maninho e foram para o complexo Santa Cruz.

A PM iniciou rastreamento e através de informações chegou a moto que foi utilizada. Este veículo havia sido roubado no bairro Santa Cruz, de cor azul e branca. “Com base nas informações que a Polícia Militar já tinha em relação a esse roubo anterior, nós conseguimos chegar a um dos autores. Esse indivíduo foi localizado no complexo do Santa Cruz, já deslocando com um mototaxista, mas ele foi abordado e preso em flagrante”, disse o tenente.

Vítima e testemunhas reconheceram o indivíduo como sendo um dos autores do crime. Até o final desta edição, nenhuma joia tinha sido localizada, assim como a motocicleta e o comparsa.