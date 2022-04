Assaltantes roubam celular em Santa Luzia

Antes eles se passaram por policiais e tentaram roubar um carro

CARATINGA – As tentativas de roubo de um carro e o roubo de um celular aconteceram no final da noite dessa última quinta-feira (21), no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

Os autores pararam uma motocicleta Bros, de cor preta ou azul próximo a algumas pessoas, e se apresentaram como policiais. Em seguida, anunciaram que realizariam buscas, e determinaram que o dono de um carro se apresentasse.

Assim que a vítima se apresentou eles determinaram que ela pegasse a chave do carro. Como a vítima desconfiou, disse que iria ao bar pegar a chave, porém um dos autores a segurou pela camisa e ela caiu.

Nesse momento os autores montaram na moto e fugiram do local. Durante a fuga, eles abordaram algumas mulheres, puxou uma pelos cabelos retirando-a de dentro do carro e jogando-a ao chão.

Um dos assaltantes mandou que o outro atirasse em uma das vítimas, e quando ela entregou o aparelho celular, eles fugiram. Em nenhum dos dois momentos as vítimas viram armas de fogo. O sentido da fuga dos autores foi zona rural de Santa Rita de Minas.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.